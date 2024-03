Aus Rache? Darum rasierte sich David Beckham seine Haare ab!

David Beckham (48) klärt auf! Als erfolgreicher Fußballer wurde der Brite in den 1990er-Jahren weltweit berühmt. Neben seiner Leistung auf dem Platz erregte der Sportler mit seinen Looks für Aufmerksamkeit. Vor allem die langen, blonden Haare waren am Anfang seiner Karriere eine Art Markenzeichen. Im Jahr 2000 rasierte er sich die blonde Matte jedoch radikal ab. Doch warum entschied sich David für die drastische Typveränderung?

Das verrät der ehemalige Fußballer in seiner Netflix-Dokumentation "Beckham". Laut ihm wollte er mit dem Haarschnitt gegen seinen damaligen Manchester United-Manager Sir Alex Ferguson (82) rebellieren. Nachdem er und Alex einen heftigen Streit während des Trainings hatten, fuhr David wütend zum Friseur, um sich die Haare abschneiden zu lassen.

Mit seinem Kurzhaarschnitt löste David damals einen Trend aus. Viele Fans eiferten ihrem Idol mit dieser Frisur nach. In der Doku erinnert sich David daran, dass britische Schulen den Kindern verbieten mussten, sich den Kopf zu rasieren.

Anzeige

Getty Images David Beckham im Dezember 1999

Anzeige

Getty Images David Beckham, ehemaliger Fußballspieler

Anzeige

Getty Images David Beckham im Oktober 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de