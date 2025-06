David Beckham gratuliert Prinz William zum Geburtstag

David Beckham (50) nutzte jetzt die Gelegenheit, um Prinz William (43) zu seinem 43. Geburtstag zu gratulieren. Am Samstag, dem 21. Juni, teilte der Fußballstar auf Instagram zwei Fotos, die ihn zusammen mit dem Prinzen von Wales zeigen. Auf einem Bild aus dem Jahr 2010 sind William und David gemeinsam in Johannesburg zu sehen, während das zweite Foto einen Handschlag der beiden bei den BAFTA Awards 2024 zeigt. Dazu schrieb David: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Prinz William!" Außerdem fügte er ein rotes Herz-Emoji sowie einen Sticker der britischen Flagge hinzu.

Die Grüße von David Beckham kommen nur wenige Tage, nachdem ihm eine hohe Ehre zuteilwurde: Am 13. Juni bekam der ehemalige Kapitän der englischen Fußballnationalmannschaft eine Ritterwürde von König Charles (76) verliehen. In einer emotionalen Botschaft erklärte David, wie sehr ihn diese Anerkennung für seine beruflichen Erfolge und sozialen Beiträge berührt hat. Seine Frau Victoria Beckham (51) zeigte mit einem Instagram-Post ihre Bewunderung: "Du warst immer mein Ritter in glänzender Rüstung, aber jetzt ist es offiziell."

Auch Prinz William selbst wurde an seinem besonderen Tag mit zahlreichen Grüßen überrascht. Prinzessin Kate (43) nahm dies zum Anlass, ein niedliches Bild auf Instagram zu posten, das ihn in entspannter Atmosphäre mit einer Gruppe von Welpen zeigt. Die Familie, bestehend aus den Kindern Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (10), Prinz Louis (7) und ihrer Cockerspaniel-Hündin Orla, scheint den Tag im engsten Kreis zu genießen. Auch die Nähe zu Victoria und David Beckham hat über die Jahre hinweg Bestand. Die Beckhams waren sogar 2011 Gäste auf Kate und Williams Hochzeit.

Getty Images Prinz William und David Beckham während der Bafta Film Awards 2024 in London.

Getty Images Prinz William und David Beckham bei einem Empfang der FA 2010 in Johannesburg.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit David Beckham, Dezember 2022

