Emmy-Gewinner Steve Lawrence ist mit 88 Jahren gestorben

Die Welt trauert um einen einst so hellen Stern. Steve Lawrence hatte sich in jungen Jahren einen Namen als erfolgreicher Popsänger, Entertainer und Schauspieler gemacht in Amerika gemacht. Sein großer Durchbruch war dem gebürtigen New Yorker in den 1960er-Jahren durch einige Hitparadenerfolgen und Shows gelungen, in denen er zusammen mit seiner Ehefrau Eydie Gormé auftrat. Doch nun müssen Fans von dem Emmy- und Grammy-Preisträger Abschied nehmen: Steve ist tot.

Von seinem Ableben berichtet nun The Wrap. Demnach ist Steve am Donnerstag in Los Angeles verstorben. Offiziell bestätigt wurde die Todesursache bislang nicht. Medienberichten zufolge erlag er aber wohl den Komplikationen einer Alzheimer-Krankheit. Er wurde 88 Jahre alt.

Seine geliebte Frau Eydie und er waren jahrzehntelang beliebte Stammgäste im amerikanischen Fernsehen. Das Ehepaar trat unter anderem in der ersten Folge der späteren "The Tonight Show" mit dem Komiker Steve Allen auf. Zudem gewann Steve einen Talentwettbewerb in der CBS-Show von Arthur Godfrey.

Getty Images Steve Lawrence im Jahr 2004

Getty Images Steve Lawrence, Sänger

