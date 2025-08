Felix war während Bachelors-Dreh mental und emotional fertig

Felix Stein (33), bekannt aus der aktuellen Staffel von Die Bachelors, hat offen darüber gesprochen, wie sehr ihn die Dreharbeiten emotional und mental gefordert haben. Im Interview mit Promiflash verriet der Social-Media-Star, dass er während der Dreharbeiten teilweise ausgelaugt war. "Ich war zu dem Zeitpunkt echt fertig, mental und emotional", gestand er. Besonders zum Ende der Staffel hin war die Belastung für Felix enorm. Doch der Besuch seiner Mutter Brigitte und seines Freundes Kevin in einer der letzten Folgen war für ihn eine wichtige Unterstützung. "Das war mein Energy Boost für die letzten zwei Wochen. Und die beiden haben mir da nochmal neue Kraft gegeben", schwärmte Felix von dieser besonderen Stärkung.

Der emotionale Stress rührte nicht nur von den Dreharbeiten selbst her, sondern insbesondere von der Verantwortung, am Ende die richtige Entscheidung treffen zu müssen. Wie Felix erklärte, sei es äußerst herausfordernd gewesen, so viele verschiedene Charaktere gleichzeitig zu daten. "Ich hab mir von Tag eins Druck gemacht. Also generell so viele verschiedene Charaktere zu daten und dann auch noch gleichzeitig. Das hat ja nichts mit dem Leben draußen zu tun", gab er zu bedenken. Seine Hoffnung, die Frau fürs Leben in der Show zu finden, habe ihn von Anfang an begleitet und gleichzeitig belastet.

Doch kann sich Felix trotz dieser Herausforderungen eine Zukunft im Reality-TV vorstellen? In einem Interview mit dem Podcast "Blitzlichtgewitter" stellte er kürzlich klar, wo seine persönlichen Grenzen liegen. "Ich bin 33, ich habe einen Sohn zu Hause. Ich sehe mich nicht irgendwo am Pool rumtwerken, auch besoffen mit irgendwem rummachen – das will ich nicht", betonte der Bachelor offen. Formate mit viel Party oder sogar intimen Szenen vor laufender Kamera schloss er für sich ganz klar aus.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Marja Felix Stein, Mai 2025

Anzeige Anzeige

RTL Felix Stein, "Die Bachelors"-Teilnehmer

Anzeige Anzeige

Instagram / felix Felix Stein, "Die Bachelors"-Star