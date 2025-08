"Falscher Fuffi": Nico Nizou schießt zurück gegen Ex Jenny

In der Reality-TV-Show Prominent getrennt wird es besonders brisant: Jennifer Iglesias (26) wirft ihrem Ex-Freund Nico, bekannt aus Love Island, vor, sie während ihrer Beziehung mit Escort-Damen betrogen zu haben. Schon in der Sendung wies Nico die Anschuldigungen entschieden zurück. Nun äußert er sich erneut in einer Instagram-Story und zieht dabei auch gegen Jennifer vom Leder. "Ich habe noch nie Probleme gehabt, Frauen kennenzulernen, vor allem nicht im größten 'Love Island'-Hype", stellt er klar und bezeichnet die Vorwürfe als "eine von vielen Lügen".

Nico geht dabei sogar noch weiter und erhebt Gegenvorwürfe gegen seine Ex-Freundin. Seinen Angaben zufolge sei Jennifer selbst mehrfach fremdgegangen und habe dies genutzt, um ihre Musikkarriere voranzutreiben. Er behauptet zudem: "Ich habe es herausbekommen und sie hat mich mit etwas Sensiblem erpresst", was die Trennung besonders schwierig gemacht habe. In seiner Instagram-Story machte er seinem Ärger Luft und sparte nicht mit klaren Worten: Jennifer bezeichnete er unter anderem als "falschen Fuffi". Auf die Anschuldigungen von Nico hat Jennifer bisher öffentlich noch nicht reagiert.

Die ehemalige Beziehung zwischen Nico und Jennifer scheint von Anfang an unter keinem guten Stern gestanden zu haben. Bereits in der Vergangenheit sorgten die beiden bei ihrer Wiederbegegnung in der Show "Prominent getrennt" für Aufruhr. Vor den Augen ihrer Cast-Kollegen ließ Jennifer damals durchblicken, dass der vermeintliche Treuebruch von Nico mit Screenshots und Bildern von intimen Videocalls untermauert worden sei. Nico selbst hatte diese Behauptungen entschieden abgestritten, doch die gegenseitigen Vorwürfe und Enthüllungen zeigen, wie tief der Graben zwischen den beiden mittlerweile ist.

RTL "Prominent getrennt"-Kandidat Nico

RTL "Prominent getrennt"-Kandidatin Jennifer Iglesias

RTL "Prominent getrennt"-Kandidaten Jennifer Iglesias und Nico