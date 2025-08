Marvel-Chef Kevin Feige ist nie zufrieden mit seinen Filmen

Marvel-Studios-Präsident Kevin Feige (52) hat kürzlich mit einem überraschenden Geständnis für Aufsehen gesorgt. In einem Interview mit der Presse, unter anderem Variety, erklärte er: "Ich war noch nie mit einem Film, den wir veröffentlicht haben, zufrieden." Diese Äußerung kam im Rahmen einer Diskussion auf, die James Gunn (58), der aktuelle Co-Chef des konkurrierenden DC Universe (DCU), angeregt hatte. James hatte betont, dass unter seiner Leitung keine Projekte ohne fertige Drehbücher starten würden, was viele als Seitenhieb auf die Arbeitsweise der Marvel Studios interpretierten. Kevin nutzte die Gelegenheit, um das Vorgehen seiner Produktionen zu verteidigen und gleichzeitig Einblicke in seine Sichtweise zu geben.

Kevin erklärte weiter, dass Marvel-Projekte immer mit einem vollständigen Drehbuch beginnen, dieses aber während des Prozesses stets verbessert werden könne – ein Ansatz, den er als "Plussing" bezeichnet und der auf Walt Disney selbst zurückgeht. Gerade durch die Ideen und Vorschläge der Schauspieler und des Teams würden zusätzliche kreative Impulse entstehen. "Wenn sie eine Idee haben, will man sie hören", betonte der Geschäftsmann. Er machte aber auch klar, warum er nie gänzlich zufrieden ist: "Filme werden nicht fertiggestellt, sie werden aufgegeben." Laut ihm gebe es bei jedem Projekt immer wieder Kleinigkeiten, die noch verbessert werden könnten, wenn mehr Zeit vorhanden wäre.

Hinter den Kulissen ist Kevin für seine Leidenschaft und seinen Einsatz bekannt. Seit Jahren ist er die treibende Kraft hinter dem Marvel Cinematic Universe, das zu einem der erfolgreichsten Franchises der Filmgeschichte zählt. Trotz der Selbstkritik feiert er bei Fans und Kolleginnen großen Erfolg, was ihn zu einem der renommiertesten Produzenten der Branche gemacht hat. Vor rund einem Jahr erlebte Kevin einen seiner ganz großen Momente in Hollywood: Der Produzent wurde mit einem Stern auf dem Walk of Fame ausgezeichnet. Zur feierlichen Zeremonie kamen zahlreiche Marvel-Stars, darunter Chris Evans (44), Sebastian Stan (42), Chris Pratt (46), Brie Larson (35), Ryan Reynolds (48) und Hugh Jackman (56).

Anzeige Anzeige

Getty Images Kevin Feige, April 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images James Gunn, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Hugh Jackman, Kevin Feige und Ryan Reynolds, Juli 2024

Anzeige