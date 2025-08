Das sind die Stars der Serie zu "Stolz und Vorurteil"

Netflix hat das erste Bild und weitere Details zur kommenden Serienadaption von Jane Austens Klassiker "Stolz und Vorurteil" veröffentlicht. In der Hauptrolle der Elizabeth "Lizzy" Bennet wird Emma Corrin (29) zu sehen sein. Das Schauspieltalent sorgte bereits durch seine Darstellung in The Crown für Aufmerksamkeit. Oscarpreisträgerin Olivia Colman (51) übernimmt die Rolle der überfürsorglichen Mrs. Bennet, die stets bemüht ist, ihre Töchter gut zu verheiraten. An ihrer Seite steht Rufus Sewell (57) als Mr. Bennet, der zuletzt durch seine Rolle als Prinz Andrew (65) in "Scoop - Ein royales Interview" große Beachtung fand. Jack Lowden wird den geheimnisvollen Mr. Darcy verkörpern, dessen komplizierte Beziehung zu Elizabeth das Zentrum der Geschichte bildet.

Neben den Hauptdarstellern stehen nun auch die Namen der weiteren Bennet-Schwestern fest: Freya Mavor wird Jane spielen, während Hopey Parish für die Rolle der Mary Bennet besetzt wurde. Rhea Norwood ist in der Rolle der impulsiven Lydia zu sehen, und Hollie Avery übernimmt Kitty Bennet. Das Drehbuch für die sechsteilige Adaption stammt aus der Feder von Dolly Alderton, die bereits mit der Serienumsetzung ihrer Autobiografie "Alles, was ich weiß über die Liebe" Erfolge feiern konnte. Die Regie führt Euros Lyn, bekannt durch Arbeiten wie Heartstopper, und verspricht einen frischen Blick auf die zeitlose Geschichte.

"Stolz und Vorurteil" gehört zu den bekanntesten Werken von Jane Austen und ist seit seiner Veröffentlichung im Jahr 1813 ein fester Bestandteil der Literaturgeschichte. Die Handlung, die Humor, gesellschaftliche Kritik und Romantik verbindet, wird immer wieder neu adaptiert und begeistert Fans weltweit. Olivia, die durch ihre vielseitigen Rollen nicht nur in Film, sondern auch in Serien hervorsticht, gilt als großer Gewinn für das Ensemble. Emma wiederum arbeitete bereits in der Vergangenheit bei "The Crown" mit Olivia zusammen und hat sich mit der Performance als Prinzessin Diana (†36) als aufstrebender Star etabliert. Diese Neuauflage verspricht eine spannende Neuinterpretation des Klassikers mit einer hochkarätigen Besetzung.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Olivia Colman und Emma Corrin

Anzeige Anzeige

Getty Images Rufus Sewell bei der "Liebe braucht keine Ferien"-Premiere 2006

Anzeige Anzeige

Getty Images Olivia Colman, Schauspieler