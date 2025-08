Prinz Andrew verärgerte Royals einst mit Luxus-Renovierung

Prinz Andrew (65) heimste sich nach seiner Hochzeit mit Sarah Ferguson (65) im Jahr 1986 großen Ärger ein. Damals erhielten die Eheleute von der inzwischen verstorbenen Queen Elizabeth II. (†96) das Versprechen, ihr eigenes royales Anwesen bauen zu dürfen. Mit einem Startbudget von umgerechnet rund 290.000 Euro sollte das Paar sein Luxus-Anwesen Sunninghill Park in Berkshire errichten. Doch der Bau des 30-Zimmer-Anwesens geriet schnell außer Kontrolle – die Ausgaben sprengten den Rahmen des Budgets. Darüber war die Queen mehr als empört. "Die Königin hat, glaube ich, irgendwann ein Machtwort gesprochen und gesagt, dass das alles verrückt sei", erinnert sich Adelsexperte Andrew Lownie in der neuen Dokumentation "Fergie, Andrew & The Scandal of SouthYork" zurück.

Um die Bauarbeiten zu vollenden, wandten sich Andrew und Sarah einer bis dahin unerhörten Methode zu: einem exklusiven Fotoshooting für Hello! Magazine, das umgerechnet 231.000 Euro einbrachte. Die Fotostrecke sorgte jedoch auch für Kritik. Mit persönlichem Dekor wie singenden Toilettenpapierhaltern und Sprüche-Kissen erntete das verschwenderische Design des Hauses Spott. Auch innerhalb der königlichen Familie stieß dieser Schritt auf Missfallen – besonders bei der Queen und deren Mann. "Sie empfand es als unschicklich und als Verletzung der Privatsphäre. Prinz Philip (†99) fand es einfach nur geschmacklos und vulgär", heißt es in der Doku weiter.

In dem Anwesen haust Andrew inzwischen nicht mehr – seit vielen Jahren lebt er in der Royal Lodge. Dort wohnt er zusammen mit seiner Ex-Frau Sarah Ferguson. Da der 64-Jährige aber aufgrund seiner Skandale kein arbeitender Royal mehr ist, erhält er von seinem Bruder, König Charles III. (76) keine finanzielle Unterstützung. Dabei hätte seine Bleibe wohl dringend ein paar Neuerungen nötig. Auf Bildern vom Ende des vergangenen Jahres zeigte sich, dass einige Fassaden offenbar mit Schimmel befallen waren und zudem tiefe Risse aufwiesen.

Getty Images Prinz Andrew

Getty Images Prinz Philip und Queen Elizabeth II.

W8Media / MEGA Zustand von Prinz Andrews Royal Lodge, November 2024

