So trotzen Alessia Herren und ihre Tochter dem Regenwetter

Alessia Herren (23) und ihre kleine Tochter Anisa-Amalia lassen sich vom nassen Wetter die Laune nicht verderben. Auf Instagram zeigt die Reality-TV-Darstellerin, wie Mutter und Tochter das Beste aus dem regnerischen Sommer machen. In einem Video sind die beiden bei verschiedenen Outdoor-Aktivitäten zu sehen, während der Regen auf sie niederprasselt. Alessia kommentiert ihren Clip mit den Worten: "Egal ob Regen oder Sonne, wir gehen raus. Wir springen in Pfützen, lachen laut, klettern und haben Spaß! Ich bin eine junge Mama, frei und mitten im Leben." Ihre Community ist begeistert und lobt sie für diese fröhliche Einstellung.

Dass Alessia und Anisa-Amalia eine besonders enge Beziehung verbindet, zeigt sich auch bei anderen Aktivitäten der beiden. Eine ihrer liebsten Unternehmungen ist es, gemeinsam zu kochen und Pizza selbst zu belegen, wie Alessia kürzlich dem "Unter Uns Fan-Club" verriet. Für sie zählen nicht ausgefallene Zutaten, sondern die gemeinsame Zeit mit ihrer Tochter und die Freude am Improvisieren in der Küche. Alessia, die als junger Realitystar und Social-Media-Persönlichkeit bekannt wurde, betont immer wieder, wie wichtig ihr die schönen, einfachen Momente mit ihrer kleinen Familie sind.

Auch an ihren verstorbenen Vater Willi Herren (†45) denkt Alessia immer wieder voller Liebe. Vor etwa einem Monat teilte die Reality-TV-Bekanntheit auf Instagram einen besonders emotionalen Moment mit ihrer Community: Am Geburtstag ihres Papas ließ sie Ballons mit der Zahl 50 am Grab steigen und backte ihm sogar einen Kuchen. "Heute wärst du 50 Jahre alt geworden. Auch wenn du schon seit vier Jahren nicht mehr bei uns bist, denke ich gerade an deinem Geburtstag ganz besonders an dich", schrieb sie. Mit bewegenden Worten wie "Für immer vermisst und nie vergessen" machte sie einmal mehr deutlich, wie sehr sie ihren Vater vermisst.

Instagram / alessiamillane Alessia Herren und ihre Tochter, Juli 2025

Instagram / alessiamillane Alessia Herren und ihre Tochter, Juli 2025

Instagram / alessiamillane Alessia Herren am Grab ihres Vaters Willi im Juni 2025

