Darum zweifelte Bachelors-Felix an Verbindung zu Viviane

Viele Zuschauer sind sich sicher, dass Felix Stein (33) von Die Bachelors in Kandidatin Viviane schon eine echte Favoritin gefunden hat. In der aktuellen Folge äußert er dann aber plötzlich Zweifel, ob die Beauty wirklich die richtige Frau für ihn sein könnte. Seine Gedanken dazu erklärt der TV-Star im exklusiven Promiflash-Interview. Er sei sich unsicher gewesen, ob die Kombination von ihm und der extrovertierten Vivi nicht zu explosiv sein könnte. "Ich habe ihr das auch vor Ort gesagt. Sie weiß das. Ich mag ihr Temperament, aber zu dem Zeitpunkt war ich mir nicht sicher, ob das für mich der richtige Schritt ist, da ich einfach Ruhe in einer Beziehung brauche, so wie ich sie in einer Beziehung auch gebe", erzählt er.

Dass es sich bei Viviane um eine wunderschöne Frau handelt, kann Felix wohl nicht leugnen. Genau deswegen mutmaßen sowohl einige Fans als auch andere Kandidatinnen, dass die Anziehung zwischen den beiden Singles auch nur rein körperlich und sexuell sein könnte. Diese Spekulation dementiert Felix aber im Gespräch mit Promiflash. "Wir haben schon eine emotionale Bindung, allein durch das Thema mit unseren Kindern. Also nicht rein physisch", betont der Fotograf.

Bereits von Anfang an schien die Chemie zwischen Felix und Vivi zu stimmen. Die 34-Jährige war auch die Erste, die von dem Rosenkavalier einen Kuss bekam. Unter ihren Mitstreiterinnen machte sie sich weder mit dem ersten Kuss noch mit ihrer extrovertierten Art bislang Freundinnen. "Will er eine Person, die so laut ist, so extrovertiert? Weil ich bin gefühlt genau das Gegenteil davon", fragte sich unter anderem Kandidatin Paulina nach dem Date, bei dem Felix' vier verbliebenen Auserwählten seine Mutter und seinen besten Freund kennenlernten.

