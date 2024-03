"Bin angekommen": Hannes Jaenicke bestätigt seine neue Liebe

Hannes Jaenicke (64) macht seine neue Liebe endlich öffentlich. In der TV-Show "Lebenslinien: Hannes Jaenicke – der Schauspieler, der die Welt verändern will" kommt der TV-Star aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. Die Glückliche ist seine Kollegin Stephanie Krogmann. "Ich habe erstmals im Leben eine Beziehung ohne jegliches Drama. Meine Frau tut mir sehr gut", freut er sich. Seine Liebste sei vor allem bodenständig: Er müsse sie nicht mit Reichtum beeindrucken. "Die muss man anders beeindrucken. Das finde ich ziemlich gut. Sie kapiert total, was ich mache", betont der Schauspieler weiter.

Hannes und Stephanie zeigten sich zwar schon zusammen bei der Premiere von "Cirque du Soleil – Kurios", bestätigt hatte die neue Liebe aber keiner von beiden. Zusammenziehen scheint für die beiden aber noch keine Option zu sein. Aktuell führen sie eine Fernbeziehung, verrät der 64-Jährige. Seine Stephanie teile außerdem seine Liebe zur Natur und setze sich ebenfalls fürs Tierwohl ein. "Es ist wunderschön, in einer echt harmonischen, intakten, humorvollen Beziehung zu sein. Ich habe das Gefühl, ich bin angekommen", meint Hannes sichtlich glücklich.

Bevor er Stephanie traf, war Hannes mit Tina Bordihn liiert. Die Beziehung war 2016 nach drei Jahren aufgrund der häufigen und langen Trennungen zerbrochen. Verheiratet war der Frankfurter bisher nur einmal: Zwischen 1999 und 2001 hatte er mit der Reisekauffrau Nicole Jaenicke eine Ehe geführt. Diese war in Australien gescheitert. "Für das Sesshaftwerden war ich nicht bereit. Als ich von einem langen Dreh aus Marokko zurückkam, war meine Frau weg. Und ich war sprachlos", erinnert sich Hannes. Es habe lange gedauert, das zu überwinden.

Anzeige

Getty Images Hannes Jaenicke, deutscher Schauspieler

Anzeige

Getty Images Hannes Jaenicke, Schauspieler

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de