Cringe oder mutig? "Die Passion" findet 2024 wieder statt!

Die Passion kehrt tatsächlich zurück! Vor zwei Jahren hatte RTL an Ostern ein wildes Experiment gewagt: Mitten in Essen wurde die Passionsgeschichte als Musik-Live-Event aufgeführt. Die Rolle des modern interpretierten, Popsongs singenden Jesus hatte Alexander Klaws (40) übernommen, Thomas Gottschalk (73) hatte den Erzähler gemimt. Für die eigenwillige Inszenierung hatte es harsche Kritik gehagelt. 2023 wurde die Kreuzigungsgeschichte dann nicht aufgeführt. Doch in diesem Jahr darf man sich wieder auf das Cringe-Feuerwerk freuen!

Wie RTL bekannt gibt, wird die Ostergeschichte tatsächlich erneut in Kassel inszeniert werden und zwar am 27. März ab 20:15 Uhr. Die Rolle des Erzählers, der live durch die Leidensgeschichte Jesu führt, übernimmt diesmal Hannes Jaenicke (63). Die Besetzung der weiteren christlichen Rollen ist noch nicht bekannt – allerdings können die Passions-Fans diesmal im Netz aktive Vorschläge machen, wen sie gerne als Barabbas sehen wollen. 2022 spielte Martin Semmelrogge (68) den Gefangenen.

Trotz der zahllosen Kritik, das Event sei viel zu cringe, war "Die Passion" 2022 ein echter Quotenhit – satte 2,91 Millionen Menschen hatten sich die Neuinterpretation der Ostergeschichte im Fernsehen angesehen. "Wir haben uns etwas getraut. Das gab es so noch nicht im deutschen Fernsehen und das Publikum hat unseren Mut belohnt", hatte sich der Senderchef gefreut. Gründe für die Absage wurden im vergangenen Jahr nicht genannt.

Anzeige

RTL / Pascal Buenning Hannes Jaenicke, Schauspieler

Anzeige

RTL / Frank W. Hempel Alexander Klaws als Jesus bei "Die Passion"

Anzeige

RTL / Frank W. Hempel Die Darsteller von "Die Passion – Live" bei RTL

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de