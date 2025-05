Schöne Kindheit: Hannes Jaenicke war ein "Muttersöhnchen"

Hannes Jaenicke (65) spricht im Bild-Podcast "May Way" ganz offen über seine Kindheit und die besondere Beziehung zu seiner Mutter. Der Schauspieler, der vor allem für seine Rollen als cooler, unnahbarer Typ bekannt ist, zeigt dort seine weiche Seite und verrät: "Meine Mutter war sicherlich die prägende Figur in meinem Leben. Ich war ein echtes Muttersöhnchen, wie man so schön sagt." Gemeinsam mit seinen Eltern, beide kultur- und bildungsinteressierte Menschen, wohnte Hannes in Frankfurt am Main und wuchs als ältester Sohn einer gutbürgerlichen Familie auf. Besonders seine Mutter Agathe, eine klassische Musikerin, prägte seinen Lebensweg und seine Werte bis heute.

Im Podcast blickt der TV-Star liebevoll auf seine Kindheit zurück und erzählt von der engen Verbundenheit zur Familie. Auch wenn es immer mal wieder zu heftigen Streitereien mit seinem Vater und Großvater kam, beschreibt er sich selbst als "absolutes Glückskind". Bildung und Musik wurden im Elternhaus großgeschrieben – so lernte der Schauspieler bereits als Kind Klavier, hörte aber aus Unmut über die Lehrerin wieder auf. Erst viele Jahre später, als seine Mutter nach einem Schlaganfall im Rollstuhl saß, fing Hannes ihr zuliebe wieder an zu spielen: "Um sie zu beschäftigen, zu bespaßen, habe ich gesagt: 'Mama, ich fange wieder mit Klavier an.' Dann hat sie sich im Rollstuhl neben mich gesetzt und war sehr streng. 'Lass die linke Hand nicht liegen', 'geh runter vom Pedal.' Das habe ich gemacht, bis sie dann starb, weil sie im Rollstuhl so limitiert war. Das hat riesigen Spaß gemacht."

Der Tod seiner Mutter im Jahr 2019 nahm den Filmstar damals extrem mit, wie er rund ein Jahr später gegenüber Bunte verriet. "Meine Mutter wurde 88 Jahre alt, und natürlich weiß man, dass die Eltern irgendwann gehen. Aber wenn es dann so weit ist, fliegt man in hohem Bogen aus der Bahn", gestand er ehrlich. Nach einem zweiten Schlaganfall sei Agathe zwar zwölf Tage bei Bewusstsein, aber völlig bewegungsunfähig gewesen. "Dann ist sie endgültig eingeschlafen", erinnerte sich Hannes damals an die schwere Zeit.

Anzeige Anzeige

Getty Images Hannes Jaenicke, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Hannes Jaenicke im Mai 2017

Anzeige Anzeige