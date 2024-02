Mit Kollegin unterwegs: Ist Hannes Jaenicke neu verliebt?

Hat Hannes Jaenicke (63) sein Herz wieder verschenkt? Der deutsche Schauspieler war bis 2016 mit Tina Bordhin liiert. Doch nach drei Jahren Beziehung gab er dann ganz überraschend das Liebes-Aus bekannt. Als Grund nannte er die regelmäßigen räumlichen Trennungen über einen langen Zeitraum. Seitdem scheint er Single zu sein. Aber das könnte sich nun geändert haben: Hannes zeigt sich nun mit einer Frau an seiner Seite.

In München besucht Hannes die Premiere der Show "Cirque du Soleil – Kurios". Aber allein ist er nicht: An seiner Seite posiert die Schauspielerin Stephanie Krogman. Aufnahmen, die Bild vorliegen, zeigen die beiden sogar Händchen haltend nebeneinander. Auf dem roten Teppich hält sie sich aber im Hintergrund und überlässt es dem TV-Star, Interviews zu geben. Auf die Frage, ob die beiden nur Freunde seine oder mehr zwischen ihnen laufe, antwortet Stephanie zurückhaltend: "Auch mehr!" Außerdem deutet sie an, dass die Romanze schon länger gehe. Hannes äußert sich bisher nicht dazu.

Vielleicht wird Stephanie Hannes aber auch in Zukunft öfter begleiten. Immerhin stehen in diesem Jahr wieder einige Projekte für den 63-Jährigen an. Unter anderem wird das kontroverse TV-Projekt "Die Passion" neu aufgelegt – RTL bestätigte das bereits. Hannes wird darin die Rolle des Erzählers einnehmen.

Getty Images Hannes Jaenicke im März 2022

Getty Images Hannes Jaenicke bei den Spa Awards 2021/22

RTL / Pascal Buenning Hannes Jaenicke, Schauspieler

