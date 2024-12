"Verstehen Sie Spaß?": So lustig wird die Weihnachtsausgabe

In der diesjährigen Weihnachtsausgabe von Verstehen Sie Spaß?, die am 21. Dezember im Ersten ausgestrahlt wird, erwartet die Zuschauer eine dicht besetzte Promi-Couch. Wie Schlagerpuls berichtet, spielt zum Beispiel Schlagersängerin Kerstin Ott (42) die unfreiwillige Hauptrolle in einem der beliebten Clips: Sie war auf dem Weg zu einem Konzert im bayerischen Tüßling, als ihr brandneues Auto plötzlich den Geist aufgab. Ohne Handyempfang – mitten im Wald – musste sie auf Hilfe warten. Was sie jedoch nicht wusste: Hinter der inszenierten Panne steckte Barbara Schöneberger (50) höchstpersönlich.

Es scheint, als hätte sich die Gastgeberin der Show mit ihrem Team wieder einiges einfallen lassen, um Kerstin und viele weitere prominente Gäste reinzulegen. Als Lockvogel trat unter anderem Schauspieler Hannes Jaenicke (64) an, der versuchte, Katrin Bauerfeind (42) bei einer Auktionsveranstaltung zu veräppeln. Ein angeblicher Spuckeimer aus dem ersten "Rocky"-Film sollte für wohltätige Zwecke versteigert werden. Die Wer stiehlt mir die Show?-Moderatorin wurde zwar skeptisch, kam aus der Nummer aber nicht mehr heraus.

Die beliebte ARD-Show setzt auch in der Weihnachtsausgabe auf ihr bewährtes Konzept, sodass sich die Zuschauer auf viele Überraschungen, witzige Situationen und ein echtes Promi-Großaufgebot freuen können. Auch TV-Stars wie Detlef Steves (55) und Reiner Calmund (76) sind mit von der Partie, um mit einer guten Portion Humor für gemütliche Vorweihnachtsstimmung in deutschen Wohnzimmern zu sorgen.

Getty Images Kerstin Ott, Sängerin

Getty Images Hannes Jaenicke im Mai 2015

