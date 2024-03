Drew Carey geht es nach Verurteilung von Amies Mörder besser

Drew Carey konnte nach der Verurteilung des Mörders seiner Ex-Verlobten Amie Harwick endlich Frieden finden. Das verrät der Moderator nun in einem Interview mit People: "Ich kann mich kaum noch an den Namen des Mannes erinnern, so sehr habe ich ihn aus meinem Leben gestrichen. Aber seit seiner endgültigen Verurteilung fühlt es sich an, als könnten wir alle aufatmen und endlich weitermachen." Ihm sei nach der Verkündung des Urteils eine große Last von den Schultern gefallen. "Der ganze Prozess ist jetzt vorbei und es gibt nichts mehr zu tun und nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste... Für mich war es eine große Erleichterung", gesteht er.

Vor vier Jahren wurde Amie von ihrem Ex-Freund Gareth Pursehouse in ihrer Wohnung angegriffen und vom Balkon gestoßen. Kurze Zeit später erlag sie im Krankenhaus ihren Verletzungen. Daraufhin widmete Drew seiner Ex-Partnerin in seiner Radiosendung "Drew Carey's Friday Night Freak-Out" rührende Worte: "Sie war wunderschön, immer gut gelaunt und hat sich sehr um ihre Mitmenschen gekümmert und deren Leben bereichert. Es war einfach eine Freude, Zeit mit ihr zu verbringen. Und ich war so verliebt in sie." Die Nachricht ihres plötzlichen Todes habe den Moderator sehr getroffen, wie er damals gestanden hatte: "Ich wollte euch einfach nur sagen, dass es mich zerreißt."

Im Dezember des vergangenen Jahres fand der Fall dann ein Ende: Nachdem Gareth zuvor von den Geschworenen für schuldig befunden worden war, verhängte das Gericht eine lebenslange Haftstrafe ohne die Möglichkeit auf Bewährung. Er wird also bis zu seinem Tod im Gefängnis bleiben.

Instagram / dramieharwick Amie Harwick, Promitherapeutin

Getty Images Drew Carey, Moderator

