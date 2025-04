Drew Carey heizt Dating-Gerüchte mit OnlyFans-Model an

Drew Carey, bekannt als Moderator der US-Show "The Price Is Right", wurde diese Woche in Los Angeles gesichtet – und das in interessanter Begleitung. Am Donnerstag speiste er im Swingers Diner in Los Angeles mit Niki Skyler, einem OnlyFans-Model und Penthouse-Magazin-"Pet of the Month" von April 2017. Auf Schnappschüssen, die Daily Mail vorliegen, ist zu sehen, wie die beiden sich angeregt unterhielten und gut gelaunt wirkten, was prompt Spekulationen über eine mögliche Romanze aufwarf.

Die überraschende Begegnung mit Niki Skyler kommt, nachdem Drew öffentlich darüber gesprochen hatte, wie sehr ihn der gewaltsame Tod seiner Frau Amie Harwick noch heute erschüttert. Die Sexualtherapeutin wurde 2020 von ihrem Ex-Freund ermordet, was Drew damals als "zerstörend" bezeichnete. Er erklärte im Februar gegenüber Us Weekly, dass er sich seitdem von romantischen Bindungen distanziere und nur noch platonische Kontakte pflege. "Ich gehe immer noch nicht aus. Ich habe Frauen, mit denen ich ausgehe und Zeit verbringe, aber das ist alles platonisch, und alles andere ist mir egal. Der Tod von Amie hat wirklich alles beeinflusst", gab der Comedian zu verstehen. Das Aufeinandertreffen mit Niki wirft nun allerdings die Frage auf, ob sich der Moderator langsam wieder für einen Neuanfang öffnen könnte. Die ehemalige Penthouse-Ikone sprach in der Vergangenheit offen über ihre Vorliebe für ältere Männer und zeigte sich bei dem Treffen mit Drew in einem glamourösen schwarzen Outfit.

In der Vergangenheit sprach Drew immer ehrlich und offen über seinen Leidensweg nach Amies Tod. Von den gemeinsamen Erinnerungen bis zu ihrer letzten SMS kurz vor ihrem Tod: Die Beziehung zu Amie schien für Drew etwas Besonderes gewesen zu sein. "Ich denke jeden Tag an sie. Es ist ein solcher Verlust", trauerte er einst im Interview mit Us Weekly. Der Mörder seiner damals 38-jährigen Verlobten wurde zu lebenslanger Haft verurteilt.

Instagram / nikiskylers Niki Skyler, OnlyFans-Model

Instagram / dramieharwick Amie Harwick

