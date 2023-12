Mörder von Drew Careys Ex-Verlobter muss lebenslang in Haft!

Der Fall Amie Harwick findet ein Ende. Im Februar 2020 hatte der Tod der Sexualtherapeutin für großes Aufsehen gesorgt. Die frühere Verlobte von Drew Carey war vom Balkon gestoßen worden und dabei ums Leben gekommen. Anschließend wurde ein anderer Ex-Partner der Brünetten zunächst verdächtigt und dann angeklagt. Nun wird das Urteil des Gerichts vollstreckt: Amies Mörder muss eine lebenslange Haftstrafe antreten.

Wie unter anderem Page Six berichtet, sprach der Richter in Los Angeles am Mittwoch das Strafmaß aus. Nachdem Gareth Pursehouse von den Geschworenen schuldig gesprochen worden war, steht nun fest, wie lange er ins Gefängnis muss – das Gericht verhängte eine lebenslange Haftstrafe ohne eine Möglichkeit auf Bewährung. In den USA bedeutet das, dass der Verurteilte bis zu seinem Tod hinter Gittern sitzen wird.

Amie hatte schon vor ihrem Tod eine einstweilige Verfügung gegen ihren Ex erwirkt. Diese war jedoch zwei Wochen vor dem Überfall ausgelaufen. Schlussendlich hatte Gareth Amie dann in ihrem Heim angegriffen, gewürgt und von dem Balkon ihres Hauses geschubst.

