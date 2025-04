Insider klärt Gerüchte um Drew Carey und OnlyFans-Model auf

Drew Carey brachte kürzlich die Gerüchteküche zum Brodeln. Der "The Price Is Right"-Star wurde mit dem OnlyFans-Model Niki Skyler gesichtet, was Spekulationen um eine mögliche Romanze in Fahrt brachte. Eine Quelle stellt nun aber gegenüber Us Weekly klar: Das Verhältnis des Duos ist rein platonisch – und das bereits seit rund zehn Jahren. "Sie sind einfach nur Freunde und das schon seit langem", erklärt der Insider.

Die Gerüchte um den Moderator und Niki kamen vor wenigen Tagen auf. Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, waren die beiden in Los Angeles unterwegs. Drew und das Penthouse-Magazin-"Pet of the Month" von April 2017 genossen ein Abendessen im Swingers Diner und schienen währenddessen bei bester Laune zu sein. Sie unterhielten sich angeregt und lachten zusammen – was direkt zu Vermutungen um eine mögliche Liaison führte.

Dass der 66-Jährige und das Erotikmodel nur befreundet sind, dürfte aber niemanden verwundern – immerhin betonte Drew vor nicht allzu langer Zeit, dass er nach wie vor mit dem Verlust seiner einstigen Verlobten Amie Harwick zu kämpfen hat. Die Therapeutin wurde 2020 von ihrem Ex-Freund ermordet. "Ich denke jeden Tag an sie. Es ist ein solcher Verlust. Ihr Tod beeinflusst mich und meine Vorstellungen von Beziehungen und Intimität immer noch", offenbarte er gegenüber Us Weekly und fügte hinzu, seither keine romantischen Beziehungen mehr eingegangen zu sein.

Anzeige Anzeige

Instagram / nikiskylers Niki Skyler, OnlyFans-Model

Anzeige Anzeige

Instagram / dramieharwick Amie Harwick

Anzeige Anzeige

Anzeige

Dachtet ihr, dass zwischen Drew und Niki mehr als Freundschaft besteht? Ja, irgendwie wirkte es so auf mich. Nein, mir war klar, dass sie nur Freunde sind. Ergebnis anzeigen