Nacht der Superstars! Das sind alle Gewinner der 96. Oscars

Alle Goldjungen wurden vergeben und die strahlenden Sieger können die 96. Verleihung der Oscars gebührend feiern! Auf dem Red Carpet gab sich die Crème de la Crème Hollywoods die Klinke in die Hand und Stars wie Emily Blunt (41) und Ryan Gosling (43) flanierten über den Teppich. Doch das eigentliche Highlight der Nacht war die Verleihung an sich. Während Christopher Nolans (53) Film "Oppenheimer" für insgesamt 13 Trophäen nominiert war, konnte der Streifen ganze sieben Goldjungen mit nach Hause nehmen. Promiflash fasst euch einmal alle Gewinner der Nacht zusammen.

Bester Film – "Oppenheimer"

Bester Hauptdarsteller – Cillian Murphy (47) in "Oppenheimer"

Beste Hauptdarstellerin – Emma Stone (35) in "Poor Things"

Bester Nebendarsteller – Robert Downey Jr. (58) in "Oppenheimer"

Beste Nebendarstellerin – Da'Vine Joy Randolph in "The Holdovers"

Bestes Originaldrehbuch – "Anatomy Of A Fall" von Justine Triet und Arthur Harari

Bestes adaptiertes Drehbuch – "American Fiction" von Cord Jefferson

Beste Regie – Christopher Nolan - "Oppenheimer"

Beste Kamera – "Oppenheimer" – Hoyte van Hoytema

Bester Schnitt – "Oppenheimer" – Jennifer Lame

Bestes Szenenbild – "Poor Things" –James Price und Shona Heath; Zsuzsa Mihalek

Bester Song – "What Was I Made For?" in "Barbie"; Musik und Songtext von Billie Eilish (22) und Finneas O'Connell

Bester Sound – "The Zone Of Interest" – Tarn Willers und Johnnie Burn

Beste Filmmusik – "Oppenheimer" – Ludwig Göransson

Beste visuelle Effekte – "Godzilla Minus One" - Takashi Yamazaki, Kiyoko Shibuya, Masaki Takahashi and Tatsuji Nojima

Bestes Make-up und Beste Frisuren – "Poor Things" - Nadia Stacey, Mark Coulier and Josh Weston

Bestes Kostümdesign – "Poor Things" – Holly Waddington

Bester animierter Spielfilm – "The Boy And The Heron"

Bester Kurzfilm – "The Wonderful Story Of Henry Sugar" – Wes Anderson und Steven Rales

Bester animierter Kurzfilm – "War Is Over! Inspired By The Music Of John & Yoko"

Bester fremdsprachiger Film – "The Zone Of Interest" - United Kingdom

Bester Dokumentarfilm – "20 Days In Mariupol" - Mstyslav Chernov, Michelle Mizner und Raney Aronson-Rath

Bester Dokumentar-Kurzfilm – "The Last Repair Shop" – Ben Proudfoot und Kris Bowers

Neben all diesen glücklichen Gewinnern überzeugte aber auch Ryan mit seinem Auftritt zu seinem Song "I'm Just Ken". In einem pinken Glitzeranzug und mit Slash an seiner Seite sorgte er für einen kompletten Abriss. Nicht nur das Publikum im Saal, sondern auch die Netzgemeinschaft rastete regelrecht aus. "Ryan Gosling hat seinen Auftritt bei den Oscars umgehauen. Der Moment des Abends", schrieb unter anderem ein Fan auf X.

Getty Images Finneas O'Connell und Billie Eilish bei den Oscars 2024

Getty Images Ryan Gosling und Slash bei den Oscars 2024

