"I'm Just Ken": So genial war Ryan Goslings Oscar-Auftritt!

Er hat die Oscar-Bühne abgerissen! Bei der Oscarverleihung werden nicht nur Filme und Schauspieler geehrt, sondern auch die Filmmusik. In diesem Jahr wurden tatsächlich zwei Songs aus dem Kino-Hit Barbie nominiert – unter anderem der Track "I'm Just Ken", gesungen von dem Hauptdarsteller des Streifens Ryan Gosling (43). Der Hollywood-Hottie performte daher auch heute Abend auf der Mega-Veranstaltung und sein Auftritt hatte es in sich: Ganz theatralisch sang er die emotionalen Zeilen in einem pinken, glitzernden Anzug und einer riesigen Sonnenbrille. Dabei wurde er tatkräftig von dem "Barbie"-Cast unterstützt – die anderen Kens waren seine Backgroundtänzer. Doch damit nicht genug: Auch Slash (58) legte ein Gitarrensolo hin! Das Publikum war begeistert: Vor allem als Ryan das Mikro Greta Gerwig (40) und Margot Robbie (33) hinhielt und sie mit ihm sangen.

Das Lied gewann vor einigen Wochen einen Critics' Choice Award. Bei der Verkündung versteckte Ryan seine Reaktion, die aus Verblüffung und Schock bestand, nicht. Im Netz kam sein legendärer Blick super an. Auf YouTube scherzten die Fans daraufhin, dass er wegen dieses Sieges wahrscheinlich auch bei den Oscars singen könnte: "Er realisiert gerade, dass er wahrscheinlich bei den Oscars performen muss." Und das musste er auch!

Aber nicht nur er: Auch Billie Eilish (22) trat mit ihrem Bruder Finneas O'Connell auf der großen Bühne auf. Sie gaben ihren Song "What Was I Made For?", ebenfalls aus dem "Barbie"-Film, zum Besten. Auf X reagierten die Zuschauer total emotional. "Ich werde diesen Song immer lieben. Und die Standing Ovations am Ende? Frauen, die Billie zujubeln und weinen, sind so schön zu sehen – das ist es, was 'Barbie' repräsentiert."

Anzeige

Getty Images Ryan Gosling bei den Oscars 2024

Anzeige

Getty Images Ryan Gosling, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Ryan Gosling und Slash bei den Oscars 2024

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de