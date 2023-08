"Verdacht einer Bedrohung": Polizei ermittelt gegen Fler!

Die unangenehmen Schlagzeilen über Fler (41) reißen nicht ab! Der Rapper hatte in den vergangenen Jahren nicht nur mit seiner Musik auf sich aufmerksam gemacht. Wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Co. hatte er bereits vor Gericht gestanden und wurde auch für schuldig befunden. Nun ist die Justiz erneut hinter dem ehemaligen Aggro-Berlin-Künstler her: Gegen Fler wird wegen des Verdachts einer Bedrohung ermittelt!

Das bestätigte ein Sprecher der Behörde nun gegenüber Bild. In einem Statement heißt es, man habe "von Amts wegen ein Strafermittlungsverfahren wegen des Verdachts einer Bedrohung eingeleitet". Der Grund für die Ermittlungen? Patrick Losenský, wie der Sänger bürgerlich heißt, soll einen YouTuber bedroht haben – dieser hatte die Drohungen öffentlich gemacht.

Nach seiner letzten Verurteilung darf sich Fler eigentlich keine weiteren Fehltritte mehr erlauben. Im November hatte ihn ein Gericht wegen mehrerer Vergehen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und vier Monaten auf Bewährung verurteilt. Die Bewährungsauflagen muss der Berliner demnach eigentlich einhalten...

Fler, Rapper

Rapper Fler im November 2022

Rapper Fler nach den Gerichtsverhandlungen

