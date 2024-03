Schwere Krebsform: TikTok-Star Leah Smith (22) ist tot!

Leah Smith begeisterte auf TikTok mehr als eine halbe Million Menschen – doch abseits der Kamera kämpfte sie gegen eine schwere Erkrankung. Nun ist die US-Amerikanerin mit gerade mal 22 Jahren gestorben. "Ich bin traurig, euch mitteilen zu müssen, dass sie heute Morgen gegen halb zwölf verstorben ist", erklärt ihr Freund Andrew in seiner Instagram-Story. Leah litt vier Jahre am sogenannten Ewing-Sarkom, ein hoch maligner Knochentumor, der vor allem im Kindes- und Jugendalter auftritt.

Im Netz hatte Leah für ihre Unterstützer den schweren Weg mit ihrer Krebserkrankung dokumentiert. Die Krankheit war bis ins vierte Stadium fortgeschritten – somit hatte die 22-Jährige so gut wie keine Chance auf eine Heilung. So berichtete sie ihren Fans beispielsweise noch im Januar, wie schlecht es ihr gehe: "Ich kann mich nicht einmal bewegen, um auf die Toilette zu gehen, weil ich so starke Schmerzen habe. Ich sitze einfach so fest." Trotz der Schmerzen hatte Leah versucht, stets positiv zu bleiben.

Auf Social Media trauern Leahs Fans um sie und widmen ihr liebevolle Worte. "Wir sind so traurig, aber wie Andrew schon meinte: Wir werden Leah niemals vergessen", schrieb beispielsweise ein User. Andere bedankten sich bei der Influencerin dafür, dass sie ihre Leidensgeschichte mit der Welt teilte.

Anzeige

Instagram / xx_leahsmith Leah Anne Smith, TikTok-Star

Anzeige

Instagram / xx_leahsmith Leah Anne Smith, TikTok-Star

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de