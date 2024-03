Roman Polanski soll eine Minderjährige vergewaltigt haben!

Der Starregisseur Roman Polanski (90) steht schon wieder vor Gericht. Er wurde bekannt durch die Filme "Chinatown", "Der Pianist" und "Rosemaries Baby". Doch trotz seiner preisgekrönten Filme hat der Regisseur alles andere als eine weiße Weste. Schon in den vergangenen Jahren kamen mehrere Missbrauchsvorwürfe an die Öffentlichkeit, darunter auch die der deutschen Schauspielerin Renate Langer. Nun soll Roman sich auch an einer Minderjährigen vergangen haben!

Wie Deadline berichtet, muss sich der 90-Jährige im August 2025 vor dem Los Angeles Superior Court verantworten. Der Filmemacher soll 1973 eine Minderjährige betrunken gemacht und dann vergewaltigt haben. Auch nach 50 Jahren berichtet sie, unter enormen physischen und psychischen Schmerzen zu leiden. Die Anwältin der Klägerin, Gloria Allred, gab bekannt, dass Roman die Papiere auf seinem Pariser Anwesen persönlich zugestellt wurden.

Nach den zahlreichen Missbrauchs- und Vergewaltigungsvorwürfen gab es in Hollywood für den zweifachen Vater keine Arbeit mehr. Wie der Sexualstraftäter Bill Cosby (86) wurde er 2018 aus der Oscar-Akademie ausgeschlossen. Auch die Schauspielerin Kate Winslet (48) gab zu, dass sie es zutiefst bereut, mit ihm jemals zusammengearbeitet zu haben.

Getty Images Gloria Allred, Anwältin

Getty Images Roman Polański bei den Filmfestspielen in Cannes 2017

Getty Images Roman Polański, Regisseur

