Minderjährige missbraucht? Neue Klage gegen Roman Polański

Ab Dienstag steht Roman Polański (90) ein weiteres Mal vor Gericht. In Paris muss der polnisch-französische Regisseur sich verantworten, weil die Schauspielerin Charlotte Lewis ihm vorwirft, sie 1982 missbraucht zu haben. Besonders pikant: Charlotte war erst 16 Jahre alt. Wie Bunte berichtet, verklagt sie Roman allerdings nicht wegen des Missbrauchs selbst, sondern wegen Verleumdung. Er habe ihre Vorwürfe auf eine Weise bestritten, die ihre Glaubwürdigkeit untergraben, so die heute 56-Jährige. Tatsächlich bezeichnete Roman Charlottes Geschichte in einem Interview von 2010 als "abscheuliche Lüge" und den Versuch, ihn "zum Monster zu machen".

Roman weist aber nicht nur sämtliche Anschuldigungen zurück. In dem Gespräch mit der französischen Zeitschrift "Paris Match" zitierte er Charlottes Worte aus einem Interview, die die Situation etwas anders darstellen. So soll sie unter anderem gesagt haben: "Ich war von ihm fasziniert, ich wollte seine Geliebte sein." Ein weiteres Zitat lautete wohl: "Ich begehrte ihn wahrscheinlich mehr, als er mich wollte." Charlotte beharrt jedoch darauf, dass sie in den Interviews falsch dargestellt wurde. Außerdem soll sie zu anderen Gelegenheiten betont haben, wie dankbar sie ihm sei. So unter anderem im Jahr 1986, in dem sie den Film "Piraten" mit dem heute 90-Jährigen zusammen drehte.

Das sind längst nicht die einzigen Vorwürfe gegen Roman. Auch die deutsche Schauspielerin Renate Langer beschuldigte den "Tanz der Vampire"-Schöpfer, sie mehrmals missbraucht zu haben. "Ich konnte mich nicht wehren, so fest hielt er mich an meinen Händen. Erst als er seine Befriedigung hatte, ließ er von mir ab", schilderte die Das Traumschiff-Darstellerin eine Situation von 1972 in einem Bunte-Gespräch und erinnerte sich an einen weiteren Vorfall: "Er kam zu mir ins Zimmer, und es war klar, dass er Sex wollte." Sie habe Anzeige erstattet, aber wegen Verjährungsfrist sei man dem Fall nicht weiter nachgegangen.

Getty Images Roman Polański, Regisseur

