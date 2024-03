So feiert Danny Masterson seinen Geburtstag im Gefängnis!

Ob Danny Masterson hinter Gittern ein Ständchen gesungen wird? Der Schauspieler sitzt derzeit im Gefängnis und muss dort auch seinen 48. Geburtstag verbringen. Zu diesem Anlass gibt es jedoch keine Torte und keine Party: Stattdessen ist der Ehrentag des verurteilten Sexualstraftäters dort ein Tag wie jeder andere. Laut Radar Online steht auf der Speisekarte kein Extrawunsch für Danny – ganz im Gegenteil. Am Mittwoch wird dem Geburtstagskind das gleiche Essen serviert wie allen anderen Gefangenen auch. Auch auf ein nettes Beisammensein mit Musik wird verzichtet.

Laut dem Medium startet der Tag in dem Männerknast in San Luis Obispo in Kalifornien mit einem normalen, aber ausgewogenen Frühstück. Müsli, Kartoffeln, Schinken und Eier werden serviert. Zum Mittagessen gibt es dann ein Sandwich, Obst und ein paar Snacks – die Getränke vor Ort sollen zuckerfrei sein. Das Abendessen klingt dann schon etwas festlicher: Chicken Parma soll den Insassen serviert werden, dazu einige Beilagen. Seit dem Herbst des vergangenen Jahres sitzt Danny (48) hinter Gittern und muss dort eine 30-jährige Haftstrafe verbüßen.

Bekannt wurde der US-Amerikaner in Hollywood bereits als Teenager. Seinen Durchbruch hatte der Lockenkopf in der beliebten Serie "Die Wilden Siebziger" und galt seitdem als Star in einigen Comedy-Produktionen. 2017 kam jedoch der Wendepunkt: Erstmals wurde Danny von mehreren Frauen des sexuellen Missbrauchs und der Vergewaltigung beschuldigt. Die Fälle gingen vor Gericht – und der Ex-Ehemann von Bijou Phillips (43) wurde verurteilt. Er selbst beteuerte stets, unschuldig zu sein. "Es gibt keine medizinischen Beweise, keinen Vergewaltigungsnachweis, keine forensischen Beweise, keine Fotos, Videos oder Sprachnachrichten", erklärte sein Anwalt zu Beginn des Prozesses. Jedoch ohne Erfolg.

CA DOC/MEGA Danny Mastersons Polizeifoto, Dezember 2023

Getty Images Danny Masterson, Schauspieler und Bijou Phillips, Schauspielerin

