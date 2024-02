Danny Masterson wird in Hochsicherheitseinrichtung verlegt!

Danny Masterson (47) muss umziehen! Im Mai 2023 war der "Die wilden Siebziger"-Star zu 30 Jahren Haft verurteilt worden. Der Schauspieler soll mehrere Frauen vor rund 20 Jahren sexuell missbraucht haben. Seitdem sitzt der "Bridge to Nowhere - Die dunkle Seite des Traums"-Darsteller im Gefängnis. Der Kautionsantrag, den der US-Amerikaner kürzlich stellte, wurde abgelehnt. Nun wird Danny in eine Hochsicherheitseinrichtung verlegt!

Wie The Mirror berichtet, wird der TV-Star vom North Kern State Gefängnis in Kalifornien ins Corcoran State Gefängnis im zentralen San Joaquin Valley verlegt. In Corcoran State war unter anderem bereits der verurteilte Mörder Charles Manson von 1989 bis zu seinem Tod im Jahr 2017 inhaftiert. Auch Sirhan Sirhan, der Attentäter auf Senator Robert F. Kennedy (✝42) hatte eine Zeit lang in dieser Haftanstalt gesessen.

Die ersten Tage in Haft sollen für Danny sehr hart gewesen sein. In der Anfangszeit durfte der 47-Jährige keine Familienbesuche empfangen und hatte nur eingeschränkten Zugang zu Unterhaltung und seinem persönlichen Eigentum.

