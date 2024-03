30 Jahre Haft: Bijou Phillips besucht Danny mit Tochter!

Bijou Phillips (43) und ihre zehnjährige Tochter Fianna besuchen das erste Mal gemeinsam den verurteilten Danny Masterson (48) im Gefängnis! Dieser verbüßt momentan eine Haftstrafe von 30 Jahren. Aktuelle Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen das Mutter-Tochter-Duo auf dem Weg zum Verurteilten, der in der kalifornischen Männerkolonie in San Luis Obispo inhaftiert ist. Der Besuch findet anlässlich seines Geburtstages statt, den er im Gegensatz zum vergangenen Jahr dieses Mal hinter Gittern feiern muss. Auf den Bildern wirken die beiden Gäste allerdings alles andere als feierlich: Bijou und ihre Tochter wirken beide eher in sich gekehrt.

Seit Mai des vergangenen Jahres ist der 48-Jährige in Haft, da der "Die wilden Siebziger"-Star aufgrund einer zweifachen gewaltsamen Vergewaltigung für schuldig befunden wurde. Nur wenige Tage nach seiner Verurteilung reichte seine damalige Ehefrau die Scheidung ein. Seit Oktober 2023 hat Bijou das alleinige Sorgerecht für die gemeinsame Tochter, die die größte Priorität ihrer Mutter sei. Ein Insider verriet im September vergangenen Jahres gegenüber Us Weekly: "Sie konzentriert sich darauf, eine Mutter zu sein und ihre Zukunft zu sicher, egal was passiert."

Dies ist jedoch nicht immer leicht für die Blondine: Erst vor wenigen Monaten wurde Danny in eine Hochsicherheitseinrichtung verlegt und obwohl sich die 43-Jährige von ihrem Mann getrennt hat, belastet sie dies sehr. Besonders zukünftige Feierlichkeiten wie Geburtstage bereiten der Mutter große Sorgen – das enthüllte eine Quelle gegenüber dem besagten Medium. "Geburtstage werden so schwer sein und Bijou fürchtet sich vor den kommenden, weil sie dann an all das denken muss, was sie und ihre Familie verloren haben", merkt der Informant an und fügt erklärend hinzu: "Der Umzug von Danny in sein neues Gefängnis war für Bijou sehr aufrüttelnd und hat Gefühle aus der Vergangenheit aufgewühlt, mit denen sie immer noch versucht umzugehen."

