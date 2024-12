Den Anwälten von Danny Masterson droht Diziplinarverfahren

Danny Mastersons (48) Anwälte könnten selbst ins Visier von Ermittlungen geraten. Nachdem der Schauspieler im vergangenen Jahr wegen Vergewaltigung verurteilt wurde, sollen laut Entertainment Weekly zwei Mitglieder seines Rechtsbeistands sowie eine Privatdetektivin unerlaubten Kontakt zu Geschworenen aufgenommen haben. Die Richterin Charlaine Olmedo hat daher die Anwälte Eric Multhaup und Clifford Gardner sowie die Ermittlerin Lynda Larsen den zuständigen kalifornischen Behörden gemeldet. Den Verteidigern könnte ein Disziplinarverfahren bevorstehen.

Richterin Olmedo zeigte sich in ihrem Gerichtsbeschluss besorgt darüber, dass mehrere Geschworene nach dem Urteilsspruch Besuche von Mitgliedern von Dannys Verteidigungsteam erhielten. "Ich bin beunruhigt darüber, dass Geschworene unerwünschten Kontakt erhalten haben", erklärte sie. Da Danny gegen seine Verurteilung Berufung eingelegt hat und das Gericht keine Ermittlungsbehörde ist, seien ihre Möglichkeiten begrenzt, so die Richterin weiter. Aus diesem Grund habe sie die Angelegenheit an die Anwaltskammer Kaliforniens und das Büro für Sicherheits- und Ermittlungsdienste weitergeleitet. Die betroffenen Anwälte fungierten nicht als Dannys Vertreter im Gerichtssaal, sondern agierten im Hintergrund. Seine Hauptverteidiger Shawn Holley und Phillip Cohen hätten nichts falsch gemacht, betonte Olmedo.

Danny erlangte als Schauspieler vor allem durch seine Rolle als Steven Hyde in der Erfolgsserie "Die wilden Siebziger" Bekanntheit. Neben weiteren Engagements in Serien wie "Men at Work" und "The Ranch" war er ein gefeiertes Gesicht im Fernsehen. Im Jahr 2020 wurde er verhaftet und wegen dreifacher Vergewaltigung angeklagt, wobei die Taten zwischen 2001 und 2003 stattgefunden haben sollen. Während ein erster Prozess in einem Fehlurteil endete, wurde Danny im Mai 2023 schließlich in zwei von drei Anklagepunkten für schuldig befunden. Im September wurde er zu 30 Jahren bis lebenslanger Haft verurteilt, legte aber Berufung ein.

Getty Images Danny Masterson, Schauspieler

