Danny Masterson wurde aus Hochsicherheitseinrichtung verlegt

Er musste umziehen! Danny Masterson (47) hatte durch die Rolle des Steven Hyde in der Serie "Die wilden Siebziger" große Berühmtheit erlangt. Zuletzt wurden jedoch schlimme Neuigkeiten öffentlich: Der Schauspieler wurde in mehreren Fällen des sexuellen Missbrauchs schuldig gesprochen und zu 30 Jahren Haft verurteilt. Ende Januar wurde er in eine Hochsicherheitseinrichtung verlegt. Diese hat Danny jedoch bereits wieder verlassen!

Wie Deadline berichtet, wurde der Schauspieler knapp zwei Wochen nach seiner Verlegung in die Hochsicherheitseinrichtung nun in einer Männerkolonie mit mittlerer und niedriger Sicherheitsstufe untergebracht. Das soll laut dem Magazin aus Sorge um Dannys Wohlbefinden geschehen sein. Insassen "haben die Möglichkeit, eine verstärkte akademische und beruflich-technische Ausbildung sowie Programme zu Selbstverbesserung zu nutzen, darunter kognitive Verhaltenstherapieprogramme, Drogenmissbrauchserziehung, kriminalistisches Denken, Wutbewältigung und familiäre Beziehungen", heißt es auf der Website der Einrichtung.

Ob seine Ex-Frau Bijou Phillips (43) jetzt etwas aufatmen kann? Dass Danny in eine Hochsicherheitseinrichtung verlegt wurde, soll die Schauspielerin sehr aufgewühlt haben, wie ein Insider damals gegenüber Daily Mail erklärte: "Der Umzug von Danny in sein neues Gefängnis war für Bijou sehr aufrüttelnd und hat Gefühle aus der Vergangenheit aufgewühlt, mit denen sie immer noch versucht umzugehen. Es wird besser werden, aber es wird auch ewig dauern, bis sie sich von all dem erholt hat."

