Hochsicherheitseinrichtung: Danny Mastersons Ex leidet sehr

Die Situation macht ihr zu schaffen. Danny Masterson (47) hatte durch die Rolle des Steven Hyde in der Comedyserie "Die wilden Siebziger" internationale Berühmtheit erlangt. Doch zuletzt wurden schockierende Neuigkeiten öffentlich: Der Schauspieler wurde des sexuellen Missbrauchs in mehreren Fällen schuldig gesprochen und zu 30 Jahren Haft verurteilt. Vor wenigen Tagen wurde er in eine Hochsicherheitseinrichtung verlegt. Seine Noch-Ehefrau Bijou Phillips (43) soll diese Entwicklung sehr mitnehmen.

"Der Umzug von Danny in sein neues Gefängnis war für Bijou sehr aufrüttelnd und hat Gefühle aus der Vergangenheit aufgewühlt, mit denen sie immer noch versucht umzugehen. Es wird besser werden, aber es wird auch ewig dauern, bis sie sich von all dem erholt hat", erklärt ein Insider gegenüber Daily Mail. Auch dass der Geburtstag ihrer gemeinsamen Tochter Fianna vor der Tür stehe, belaste die Schauspielerin sehr: "Geburtstage werden so schwer sein und Bijou fürchtet sich vor den kommenden, weil sie dann an all das denken muss, was sie und ihre Familie verloren haben."

Danny selbst möchte Berufung gegen das Urteil einlegen. Für die Zeit bis zur Berufung hatte er einen Kautionsantrag gestellt – dieser wurde jedoch abgelehnt. Grund dafür sei laut Deadline, dass die Fluchtgefahr des Schauspielers vom Gericht als zu hoch eingestuft wurde – unter anderem, weil Bijou die Scheidung eingereicht hatte. Laut Einschätzung des Gerichts habe der Serienstar daher nichts mehr, was ihn von einer Flucht abhalten würde.

Getty Images Bijou Phillips, Schauspielerin, und Danny Masterson, Schauspieler

Getty Images Danny Masterson, Schauspieler

Getty Images Danny Masterson, Schauspieler und Bijou Phillips, Schauspielerin

