Überraschung: Karla Souza ist zum dritten Mal Mama geworden!

Was für eine süße Überraschung! Karla Souza (38) meldet sich mit tollen Nachrichten bei ihren Fans im Netz. Auf Instagram gibt die Schauspielerin bekannt, dass sie zum dritten Mal Mutter geworden ist. Überglücklich teilt sie ein Foto von sich und ihrer kleinen Tochter aus dem Krankenhaus. "Nach einem 33-stündigen Wehen-Marathon, der öfter gestoppt und begonnen hat als eine Filmproduktion während Covid, sind wir überglücklich, die Ankunft unserer wunderschönen Tochter Giulia bekannt zu geben!", schreibt der "How to Get Away With Murder"-Star zu ihrem Post.

Die Baby-News kommen überraschend. In den Monaten zuvor hatte Karla nicht öffentlich kommuniziert, dass sie ein Kind erwartet. Unter ihrem Post lobte die "We Are the Nobles"-Darstellerin vor allem ihren Arzt und ihre Doula. Vor allem ist Karla aber für die Unterstützung von ihrem Ehemann Marshall Trenkmann unglaublich dankbar. "Zu guter Letzt möchte ich mich bei meinem Fels in der Brandung, meinem Mann, bedanken, der mir in diesen endlosen 33 Stunden zur Seite stand, mich unermüdlich unterstützte und mein Bein hochhielt – dieses Mal mit noch mehr Enthusiasmus", schreibt sie auf der Social-Media-Plattform. Dazu teilt sie ein Foto, auf dem sie mit Marshall und Giulia glücklich in die Kamera blickt.

Karla und Marshall sind bereits seit einigen Jahren ein Paar. Im Jahr 2014 gaben sich die beiden ganz romantisch das Jawort. Im Laufe ihrer Ehe wurden die beiden bereits zwei Mal Eltern. 2018 erblickte ihre Tochter namens Gianna das Licht der Welt. Zwei Jahre später durften die "Dive"-Darstellerin und ihr Liebster ihren Sohn Luka in der Familie begrüßen.

Anzeige

Instagram / karlasouza Karla Souza, Marshall Trenkmann und ihre Tochter Giulia, 2024

Anzeige

Getty Images Karla Souza, TV-Star

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de