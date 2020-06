Nach einem kleinen Mädchen hat Karla Souza (34) jetzt einen Jungen bekommen! Die How to Get Away with Murder-Schauspielerin hatte ihre zweite Schwangerschaft erst im Mai bekannt gegeben – mit einem unübersehbaren Babybauch hielt Karla auf einem Foto ihre kleine Tochter Gianna auf dem Arm und freute sich über den erneuten Babysegen mit ihrem Ehemann Marshall Trenkmann. Schon am vergangenen Freitag kam der Knirps zur Welt: Die Schauspielerin gab jetzt seinen Namen preis!

Auf den klangvollen Namen Luka Olivares Trenkmann hört der Neuzugang zur Familie Souza/Trenkmann und wog bei seiner Geburt 3,29 Kilo, verriet die 34-Jährige gegenüber People. Auf ersten Bildern von dem Jungen sieht man, dass er bereits einen ordentlichen Haarschopf hat! Mutter und Sohn seien wohlauf, und Luka sei auch schon gebührend in Empfang genommen worden: "Luka wurde zu Hause von seiner zweijährigen Schwester willkommen geheißen, die ihm schon den Text zu 'Poco Loco' aus dem Kinderfilm 'Coco' beibringt!", verriet Karla schließlich.

Karla erlangte hierzulande in der Rolle der Anwältin Laurel in "How to Get Away with Murder" größere Bekanntheit. Gerade, als sie ihre erneute Schwangerschaft verkündete, hieß es allerdings von der Krimiserie Abschied nehmen. Im Juli 2019 gab der TV-Sender ABC bekannt, dass sie nach der sechsten Staffel enden werde – diese ist nun abgedreht: "Ich bin überwältigt von Emotionen, dass ich jetzt am Ende dieser Reise stehe. Gleichzeitig bin ich total dankbar, dass ich Laurel Castillo zum Leben erwecken durfte", nahm die Darstellerin im Mai auf Instagram Abschied.

