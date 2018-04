Wow, das kam überraschend! Der "How to Get Away with Murder"-Star Karla Souza (32) spielt in der Serie die Anwältin Laurel. In ihrem privaten Leben schlüpft sie nun aber in eine ganz besonders schöne Rolle. Die Brünette gab nämlich jetzt auf Instagram bekannt, dass sie zum ersten Mal Mama geworden ist. Die Schauspielerin brachte eine kleine Tochter namens Gianna auf die Welt – der Vater: ihr Ehemann Marshall Trenkmann!

Gut geheim gehalten! Auf der Fotoplattform postete die 32-Jährige am Donnerstag zuerst ein Foto von sich im Jogginganzug, dicker Babykugel und der Bildunterschrift "So, ich habe euch etwas mitzuteilen" – und gab nur wenige Minuten später mit einem weiteren Pic die Geburt bekannt! Darauf zeigt sich die wunderschöne Neu-Mami strahlend mit dem klitzekleinen Spross auf der Brust.

Besonders süß: In ihrer Insta-Story ließ sie ihre Follower nachträglich in einem echten Schwangerschafts-Schnelldurchlauf an den letzten neun Monate teilhaben. Die Schönheit zeigte die Entwicklung ihrer Babymurmel mit einer Bilderabfolge – ob beim Arzt, in stylischer Latzhose oder beim Pärchenspaziergang mit dem Liebsten.

Instagram / karlasouza Karla Souza während ihrer Schwangerschaft

FayesVision/WENN.com Karla Souza mit ihrem Ehemann Marshall Trenkmann

Instagram / karlasouza Karla Souza und Marshall Trenkmann

