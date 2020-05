Erneuter Babysegen bei Karla Souza (34)! Die Schauspielerin erlangte ihren ganz großen Durchbruch mit ihrer Verkörperung der Anwältin Laurel in der Erfolgsserie How to Get Away with Murder. Aber auch im Privatleben übernimmt Karla seit 2018 erfolgreich eine große Rolle: Da wurde sie nämlich zum ersten Mal Mama! Tochter Gianna soll aber kein Einzelkind bleiben: Karla gab nun bekannt, dass sie derzeit ihren zweiten Nachwuchs erwartet!

Die Bombe ließ die 34-Jährige mit ihrem neuesten Instagram-Posting platzen. Auf dem Schnappschuss sieht man die Brünette zusammen mit dem mittlerweile zweijährigen Töchterchen posieren. Noch mehr Aufmerksamkeit als dieser süße Mama-Tochter-Moment zieht aber Karlas Körpermitte auf sich – dort ist nämlich bereits eine große Babykugel erkennbar. "Die unter euch, die bereits mein Modul eins von "#Unleashed" gesehen haben, wissen es bereits. Diesen Kurs zu gestalten, überschnitt sich auch mit meiner Schwangerschaft", lautete die Bildunterschrift. "#Unleashed" ist ein Onlinekurs, den Karla seit Neuestem leitet – dabei handelt es sich um ein Motivationsprogramm.

Der Größe ihres Bauchs nach zu urteilen dürfte es auch gar nicht mehr allzu lange dauern, bis Karla den zweiten Spross in den Armen halten kann. Offenbar hält Karla ihre Familienangelegenheiten in der Regel am liebsten für sich. Ihre erste Kugelzeit verheimlichte sie der Öffentlichkeit komplett – erst kurz nach der Geburt bekamen ihre Fans Wind von ihrer Mutterschaft.

Anzeige

Instagram / karlasouza Karla Souza mit ihrer Tochter Gianna

Anzeige

Instagram / karlasouza Karla Souza und Tochter Gianna

Anzeige

Instagram / karlasouza Karla Souza während ihrer Schwangerschaft

Was glaubt ihr, welches Geschlecht Karlas zweiter Nachwuchs hat? Es wird ein Mädchen! Bestimmt bekommt sie einen Jungen! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de