Wilson Gonzalez Ochsenknecht wurde aus Disko geschmissen!

In der dritten Staffel Diese Ochsenknechts bekommen Fans der Familie abermals einen Einblick in deren Beziehungskonstrukte und Alltagsgeschehen. In der aktuellen Folge befindet sich die Familie für einen gemeinsamen Urlaub auf Ibiza. Was eigentlich ein aufregender Partyurlaub werden soll, nimmt eine unerfreuliche Wendung: Wilson Gonzalez Ochsenknecht muss einen Partyabend unfreiwillig beenden. Der 33-Jährige wollte mit seiner Familie den Geburtstag seiner Schwester Cheyenne (23) in einem Klub feiern. Der Abend endet vorzeitig: "Ich wurde rausgeschmissen", berichtet der Schauspieler und fügt hinzu: "Ich bin irgendeiner reichen Frau auf den Fuß getreten mit meinen Absätzen."

Es sei unmöglich gewesen, mit der Security eine Konversation zu führen: "Der Security kommt direkt auf mich zu, hat gar keine Ahnung, was passiert ist, zieht mich da raus." Der Security soll Wilson mit Gewalt gedroht haben, sollte er den Klub nicht freiwillig verlassen: "Der Typ wollte mir fast noch eine klatschen", erinnert sich der Sänger. Letzten Endes habe man ihn gepackt und aus dem Klub geworfen. Wilsons Schwester Cheyenne war ebenfalls nicht begeistert von dem Ausgang des Abends: "Gestern ist ein bisschen viel schiefgelaufen und ich bin froh, dass der Abend vorbei ist".

Wilson ist fester Bestandteil der Realityshow "Diese Ochsenknechts", die bereits seit drei Staffeln viele Fans unterhält. Mit der Zeit entwickelte er sich zu einem echten Sympathieträger der Serie. Vor allem auf Social Media bekommt der Wahlberliner viel Zuspruch: "Ich feiere Wilson mega. Total bodenständiger Typ", schreibt ein Fan unter einen Beitrag der offiziellen Instagram-Seite von "Diese Ochsenknechts" und ein weiterer ergänzt: "Wilson! Wie du da im Klub von Ibiza warst. Ich hab es so gefühlt". Ein anderer schreibt: "Vor der Serie kannte ich ihn nicht wirklich. Jetzt ist er mir einer der sympathischsten der Serie".

Action Press / AEDT Nino Sifkovits, Cheyenne und Natascha Ochsenknecht, Barbel Wierichs und Wilson Gonzalez Ochsenknecht

Getty Images Wilson Gonzalez Ochsenknecht im Januar 2023

