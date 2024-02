Wilson Gonzalez Ochsenknecht zieht mit Freundin zusammen!

Zwischen diesen beiden scheint es richtig ernst zu werden! Für Wilson Gonzalez Ochsenknecht (33) könnte es aktuell wohl kaum besser laufen: Im Februar 2023 gab der Schauspieler in der Familien-Realityshow Diese Ochsenknechts preis, dass er in einer neuen Beziehung ist. Seither schwärmt der Bruder von Cheyenne Ochsenknecht (23) immer wieder öffentlich von seiner Freundin. Nun ist Wilson offenbar bereit, den nächsten Schritt zu gehen!

In der Preview zur neuen Folge von "Diese Ochsenknechts" verrät der 33-Jährige, dass er Nägel mit Köpfen machen will – seine Freundin soll in seine Berliner Wohnung einziehen. "Die zusammengewürfelten Möbel, die ich Jahrzehnte hatte, werden jetzt aussortiert", plant er sein Vorhaben und betont dabei: "Für mich ist es eine gute Beziehung, wenn jeder auch unabhängig vom Partner ein Leben hat, sich aber gegenseitig unterstützt und füreinander da ist."

Seine Mutter Natascha (59) hat bei den beiden wohl auch ein gutes Bauchgefühl. "Wenn Wilson mit jemandem zusammenzieht, dann ist es eine ernste Sache", stellt die 59-Jährige in der neuen Folge klar und fügt hinzu: "Seine Freundin ist sehr strukturiert – sie bringt da Schliff rein, aber das braucht er auch."

Alle Infos zu "Diese Ochsenknechts" auf Sky.

Anzeige

Getty Images Nino Sifkovits, Cheyenne Ochsenknecht, Natascha Ochsenknecht, Bärbel Wierichs und Wilson Gonzalez

Anzeige

Getty Images Wilson Gonzalez Ochsenknecht im Februar 2024

Anzeige

AEDT / ActionPress Natascha Ochsenknecht, April 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de