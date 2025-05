"Diese Ochsenknechts"-Staffel wird um fünf Folgen verlängert

Cheyenne Ochsenknecht (24) und Co. können sich über eine schöne Neuigkeit freuen. Die beliebte Dokusoap "Diese Ochsenknechts" wird um fünf zusätzliche Folgen verlängert. Eigentlich flimmerte diese Woche das Staffelfinale über die Bildschirme, doch wie DWDL berichtet, wird voraussichtlich im September ein zweiter Teil von Staffel vier veröffentlicht. Die Dreharbeiten für die Fortsetzung finden sogar schon statt. Familienoberhaupt Natascha Ochsenknecht (60) freut sich in der Pressemitteilung: "Der Erfolg zeigt: Unser Familienwahnsinn kommt an. Also machen wir einfach weiter – mit Spaß, Herz und einer Portion Selbstironie."

Natascha spricht auch auf Instagram über die Verlängerung ihrer Realityshow. "Lasst euch überraschen, da wird wieder einiges los sein!", teasert die 60-Jährige an. Obendrein bestätigt sie, dass ihr Sohn Jimi Blue Ochsenknecht (33), der lange mit seiner Familie im Clinch lag, auch Teil der neuen Folgen sein wird. Neben dieser ganzen Aufregung hat die Ex-Frau von Uwe Ochsenknecht (69) noch einen weiteren Grund zu feiern: Sie startet momentan auch mit ihrer eigenen Talkshow durch. In dem Format durfte sie in der ersten Folge unter anderem Jürgen Drews (80) begrüßen.

Für viele Fans war das Wiedersehen mit Jimi ein besonderes Highlight der vierten Staffel. Besonders zwischen dem "Die wilden Kerle"-Star und seiner Schwester Cheyenne herrschte zuvor dicke Luft. Dass sich die beiden inzwischen wieder in die Augen sehen können, liegt vor allem an ihrem großen Bruder Wilson Gonzalez Ochsenknecht (35). Als sich Jimi und Cheyenne das erste Mal wiedergetroffen haben, merkte er, dass sie sich nicht richtig aussprachen. "Ihr guckt euch jetzt in die Augen und sagt auf drei, dass es euch leidtut und dann umarmt ihr euch", befahl er ihnen deshalb, wie die 24-Jährige in der Dokusoap berichtete.

Instagram / nataschaochsenknecht Natascha Ochsenknecht, Dezember 2024

TikTok / chayasavannah Cheyenne und Jimi Blue Ochsenknecht im April 2025

