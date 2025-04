Großes Wiedersehen: Gefühle bei den Ochsenknechts gemischt

Jimi Blue Ochsenknecht (33) steht vor einer emotionalen Rückkehr zu seiner Familie: Nach knapp zwei Jahren der Funkstille trifft der Schauspieler am 29. April wieder auf Mutter Natascha Ochsenknecht (60), Schwester Cheyenne Ochsenknecht (24) sowie den Rest des Familienclans – und das ausgerechnet in einem luxuriösen Chalet in den österreichischen Alpen. Der Anlass: ein gemeinsamer Winterurlaub, der laut der neuen Folge der Sky-Serie Diese Ochsenknechts für das große Wiedersehen wie geschaffen scheint. Begleitet wird das Aufeinandertreffen von zahlreichen Emotionen, Unsicherheiten und Erinnerungen an alte Konflikte. Cheyenne macht kein Geheimnis daraus, dass ihr das Treffen mit ihrem Bruder besonders nahegeht: "Man weiß gar nicht, wie man sich verhalten soll. Wenn es nach mir ginge, würde ich ihn jetzt nicht in den Urlaub einladen", gesteht Cheyenne, wie das Presseportal berichtet.

Bevor es zum persönlichen Aufeinandertreffen kommt, bereitete sich Jimi in seiner Wahlheimat Mailand mit intensivem Boxtraining darauf vor, der Familie gestärkt und mit neuem Selbstbewusstsein gegenüberzutreten. "Ich bin in der Blüte meines Lebens und fühle mich besser als je zuvor. Es ist hart, auf die Schnauze zu fallen. Aber ich bin keiner, der den Schwanz einzieht, wenn er Scheiße gebaut hat", erklärt der "Die wilden Kerle"-Star. Der Hintergrund: Nach einer schwierigen Trennungsphase und langen Monaten des Streits war der Kontakt zur Familie – und speziell zu Cheyenne – abgerissen. Besonders belastet die Besitzerin eines Bauernhofes die Tatsache, dass ihr Bruder in den vergangenen zwei Jahren kaum Interesse an ihren Kindern zeigte. "Matteo kennt er gar nicht - er hatte zwei Jahre Zeit, nach den Kids zu fragen! Er hat schon echt viel Scheiße gebaut. Und dann kann es auch mal sein, dass ich gar nicht mehr verzeihe", ärgert sich das Model. Auch Natascha schwankt zwischen Hoffnung und Angst, dass ihr Sohn nach so langer Zeit als Fremder erscheinen könnte.

Die vergangenen Jahre gingen vor allem an Jimi nicht spurlos vorbei. In einer Folge der Show, die vor einer Woche ausgestrahlt wurde, zeigte sich der Vater einer Tochter so offen und verletzlich wie nie zuvor. Er sprach darüber, wie sehr ihm die schwierige Zeit der Trennung von seiner Familie zugesetzt hatte. "Ich habe mich wie das A*schloch der Nation gefühlt", gestand er. Besonders der Umgang seiner Familie mit seiner Ex-Partnerin Yeliz Koc (31) und seiner späteren Beziehung zu Laura Marie Geissler (26) hatte zu Spannungen geführt. Durch diese Konflikte fühlte sich Jimi gezwungen, Abstand zu nehmen und eine Auszeit in Italien zu verbringen. Trotz dieser Erfahrungen war er fest entschlossen, einen Neuanfang zu wagen und bat seine Familie auch um eine Entschuldigung für die damaligen Ereignisse: "Ich möchte, dass sie sich bei mir für die Art und Weise entschuldigen."

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht und Cheyenne Savannah Ochsenknecht, 2017

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht, 2024

