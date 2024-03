Rockmusiker Steve Harley soll mit 71 Jahren gestorben sein

Steve Harley ist tot. Wie unter anderem Daily Mail berichtet, soll der Musiker am Sonntagmorgen in seinem Haus in Suffolk gestorben sein. Weitere Details sind bisher nicht bekannt – allerdings wurde im Februar auf seinen Social-Media-Kanälen öffentlich gemacht, dass der Frontmann der Band Cockney Rebel an Krebs erkrankt ist und sich einer Behandlung unterziehen muss: "Aufgrund einer laufenden Krebsbehandlung kann Steve im Jahr 2024 keine Konzerte veranstalten. Steve hofft, dass das nächste Jahr ganz anders sein wird. Er bedankt sich für alle freundlichen Worte und guten Wünsche."

In den Kommentaren unter der Ankündigung versammelten sich zu dem Zeitpunkt zahlreiche Fans, um dem Sänger eine schnelle Genesung und viel Kraft zu wünschen. "Es tut mir so leid zu hören, dass du gegen Krebs kämpfst. Ich wünsche dir alles Gute und hoffe, dich bald wieder bei einem Auftritt zu sehen", schrieb ein Follower, während ein weiterer Nutzer kommentierte: "Alles Gute für deine Behandlung, Steve. Wir hoffen auf eine vollständige Genesung." "Ich wünsche dir alles Gute, versuch positiv zu bleiben", lautet ein weiterer der zahlreichen Kommentare.

Steve hatte in den 70er-Jahren mit der britischen Glam-Rock-Band Cockney Rebel seinen großen Durchbruch gefeiert. Zu den bekanntesten Songs der Band gehört der Song "Sebastian" von ihrem Debütalbum. Ihr kommerziell erfolgreichster Song war jedoch "Make Me Smile" von 1975. 2002 wurde er von der Britischen Akademie der Komponisten und Songschreiber mit der goldenen Medaille ausgezeichnet.

Getty Images Steve Harley, Musiker

Getty Images Steve Harley, Musiker

