Sechs Jahre Beziehung: David Schumacher gibt süße Einblicke!

David Schumacher (22) und seine Vivien Keszthelyi (23) sind seit vielen Jahren superglücklich miteinander: Jetzt lassen sie ihre Beziehung Revue passieren! In einem Interview mit Bild verrät das langjährige Liebespaar nämlich einige süße Details und enthüllt unter anderem, wie sich die gebürtige Ungarin und der Sohn von Ralf Schumacher (48) kennengelernt haben. "Durch eine gemeinsame Freundin. Wir haben uns dann auf Instagram geschrieben, bis wir uns dann in Wien getroffen haben. Es hat von Anfang an gut gepasst", erinnert sich der Rennfahrer und seine Liebste verrät: "Ich fand ihn schon cool, bevor ich ihn persönlich kennengelernt habe."

Damals wohnte die 23-Jährige noch in Budapest und David in Salzburg. Beide reisten für ihr erstes Treffen nach Wien – und das gestaltete sich gar nicht so einfach: "Ich hatte damals noch keinen Führerschein. Ein guter Freund von mir, der einen Führerschein hatte, fuhr mich nach Wien. Mein Vater wollte nicht, dass ich nach Budapest fahre!", plaudert David aus und fügt hinzu: "Ihre Eltern wollten nicht, dass sie nach Salzburg kommt. Also haben wir uns auf Wien geeinigt." Da Vivien bereits mehrfach das Herz gebrochen worden war, war sie zunächst skeptisch, was den 22-Jährigen betraf, dies habe sich jedoch schnell geändert: "Als wir uns zum ersten Mal trafen, wurde klar, dass da mehr ist. Wir nennen es nicht einfach nur eine Beziehung, es ist viel mehr."

Mittlerweile ist aus den beiden ein langjähriges, waschechtes Liebespaar geworden und Vivien ist für David sogar nach Salzburg gezogen. Seit 2018 gehen die beiden gemeinsam durchs Leben und der Sohn von Cora Schumacher (47) bekundet seine Gefühle für seine Freundin immer mal wieder in den sozialen Medien. Zu ihrem diesjährigen sechsten Jahrestag postete er beispielsweise ein Foto von sich und seiner Liebsten mit einem übergroßen Lebkuchenherz. "Heute sind wir sechs Jahre zusammen. Spricht für sich selbst!", schwärmte Vivien auf Instagram über den zuckersüßen Schnappschuss, auf dem das Paar mächtig in die Kamera strahlt.

Anzeige

Instagram / coraschumacher Cora Schumacher mit Sohn David und dessen Freundin

Anzeige

Instagram / vivien_keszthelyi David Schumacher und Vivien Keszthelyi

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de