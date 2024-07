Süß! Ralf Schumacher teilt Foto mit Sohn und Freund Étienne

Vor rund einer Woche machte Ralf Schumacher (49) seine neue Beziehung öffentlich. Seither gewährt der einstige Rennfahrer gelegentlich private Einblicke in sein Liebesleben – so auch jetzt: Auf Instagram teilt der Ex von Cora Schumacher (47) einen Schnappschuss, der ihn zusammen mit seinem Freund Étienne und seinem Sohn David (22) in einem Restaurant in der Kölner Innenstadt zeigt. Während des Abendessens wirkt das Trio sichtlich entspannt und glücklich. "Ein toller Abend im Poisson Köln und Schumacher Weine gibt es hier auch", schwärmt Ralf.

Seit den überraschenden Neuigkeiten konnte sich der 49-Jährige nicht nur über prominente Unterstützung freuen – auch sein Sohn gönnt ihm das Liebesglück offenbar von ganzem Herzen. "Ich stehe zu 100 Prozent hinter dir, Papa", schrieb David in der Kommentarspalte zu Ralfs erstem Pärchenfoto mit Étienne und fügte hinzu: "Ich freue mich so sehr für dich, dass du endlich jemanden gefunden hast, bei dem du dich wohl und geborgen fühlst."

Ralfs Coming-out folgte kurz nach dem triumphalen Sieg seines Sohnes David bei den ADAC GT Masters – was die ohnehin enge Vater-Sohn-Bindung weiter stärken dürfte. Während der Formel-1-Star und sein Sohn eine innige Beziehung pflegen, ist das Verhältnis zu Davids Mutter Cora distanziert. Im Oktober 2023 erklärte sie gegenüber RTL lediglich, dass sie momentan keinen Kontakt zu David habe. Zu der neuen Liebe ihres Ex-Mannes hat sich die 47-Jährige bislang nicht geäußert.

Instagram / davidschumacher_official Ralf und David Schumacher in Salzburg, 2020

Instagram / coraschumacher David und Cora Schumacher

