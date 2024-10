David Schumacher schießt öffentlich gegen seine Mutter Cora

David Schumacher (22), der Sohn von Ralf (49) und Cora Schumacher (47), hat sich öffentlich zu seiner schwierigen Beziehung zu seiner Mutter geäußert. In einer Instagram-Story teilt der Rennfahrer mit, dass er die anhaltenden Vorwürfe seiner Mutter nicht länger hinnehmen wolle. "Ich möchte ehrlich gesagt nur in Ruhe mein Leben leben und meine Ziele erreichen, ohne immer von den Medien über alles, was meine Mutter mir und meinem Vater vorwirft, angesprochen zu werden", schreibt David in seinem Post. Trotzdem packt er intime Details über das Leben seiner Mutter aus.

So berichtet David von belastenden Erlebnissen aus seiner Kindheit. Er erklärt, dass seine Mutter seit Jahren mit mentalen Problemen zu kämpfen habe und es Situationen gab, die für ihn schwer zu verarbeiten waren. "Als ich vier oder fünf Jahre alt war, wollte sie mit mir – ich auf dem Beifahrersitz – das Auto gegen einen Baum fahren und alles zu Ende bringen", behauptet der junge Rennfahrer. Eine Bekannte habe dies verhindern können. Nach der Scheidung seiner Eltern im Jahr 2015 habe der 22-Jährige mehrfach versucht, das Verhältnis zu seiner Mutter zu verbessern, doch diese Versuche seien gescheitert.

Cora und Ralf Schumacher galten lange als das Traumpaar der deutschen Promiwelt, bis sie sich 2009 trennten und 2015 offiziell scheiden ließen. Die ehemalige Rennfahrerin und Reality-TV-Teilnehmerin äußerte sich in der Vergangenheit mehrfach über den fehlenden Kontakt zu ihrem Sohn. Anfang des Jahres war Cora Teilnehmerin bei Ich bin ein Star – Holt mich hier raus und sprach dort über ihre Sehnsucht nach David. Der junge Rennfahrer konzentriert sich derweil auf seine Karriere und vermeidet meist öffentliche Statements zu familiären Angelegenheiten. "Dies ist das erste und das letzte Mal, dass ich mich zu diesem privaten Thema öffentlich äußern werde", stellt David nun klar.

Getty Images Ralf Schumacher und David Schumacher im Jahr 2022

Getty Images Ralf und Cora Schumacher im Dezember 2007

