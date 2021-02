Cora Schumachers (44) Sohn David (19) ist noch immer bis über beide Ohren in seine Freundin verknallt. Bereits seit 2018 gehen der Formel-3-Fahrer und seine bessere Hälfte Vivien Keszthelyi (20) gemeinsam durchs Leben – und das Paar scheint noch immer genauso verliebt zu sein wie am ersten Tag. Jetzt feierten die beiden bereits ihren dritten Jahrestag und überschütteten sich zu diesem Anlass mit ganz viel Liebe im Netz.

Auf Instagram teilte der Sportler ein süßes Foto von sich und seiner Freundin, auf dem die beiden sehr glücklich aussehen: Sie strahlen auf dem Schnappschuss übers ganze Gesicht. Dazu schrieb der 19-Jährige: "Jetzt bin ich schon seit drei Jahren an deiner Seite und es fühlt sich immer noch so an wie am ersten Tag. Die Zeit verfliegt. Ich liebe dich." Vivien kommentierte die Liebeserklärung ihres Freundes mit den Worten: "Mein Ein und Alles."

Und auch die 20-Jährige nutzte den Tag, um David ihre Gefühle ganz öffentlich zu offenbaren. "Unsere Liebe ist so besonders, einzigartig und schön. Wenn eine Liebe echt ist, gibt es kein Ende", schrieb die Autorennfahrerin. Sie schätze sich glücklich, dass sie David getroffen und immer noch an ihrer Seite habe.

Instagram / davidschumacher_official David, Sohn von Ralf Schumacher

Instagram / davidschumacher_official Rennfahrer David Schumacher und seine Freundin Vivien Keszthelyi

ActionPress Vivien Keszthelyi, Nachwuchs-Rennfahrerin

