Cora Schumacher wehrt sich gegen Vorwürfe ihres Sohnes David

Zwischen Cora Schumacher (47) und ihrem Sohn David Schumacher (22) herrscht ein angespanntes Verhältnis. Nachdem der Rennfahrer kürzlich öffentlich gegen seine Mutter geschossen hatte, meldet sich die Medienpersönlichkeit jetzt ebenfalls in ihrer Instagram-Story zu Wort und weist die Anschuldigungen ihres Kindes von sich. "Diese Vorwürfe sind in keinster Weise gerechtfertigt und entsprechen nicht der Wahrheit. Besonders schmerzhaft ist es, dass mir über die Jahre hinweg die Möglichkeit genommen wurde, meine Wahrheit aufzuzeigen", heißt es unter anderem in dem Statement.

Am Freitag behauptete David im Netz, dass seine Mutter seit Jahren unter mentalen Problemen leide. Diese hätten angeblich dazu geführt, dass sie "gegen einen Baum fahren und alles zu Ende bringen" wollte, während er im Kindesalter auf dem Beifahrersitz saß. Von den Worten ihres Sohnes ist Cora sichtlich verletzt. "Die aktuellen öffentlichen Anschuldigungen und die Hetzkampagne, die gegen mich geführt wird, um weiterhin zu schweigen, schmerzen mich sehr und bringen mich an die Grenze meiner Kräfte", schreibt die TV-Bekanntheit.

Was das Verhältnis zu seiner Mutter betrifft, äußerte sich David bereits vor einigen Monaten in einem Interview mit Bild. In diesem betonte er, wie schwierig die Beziehung zu der Ex-Frau von Ralf Schumacher (49) sei und er seinem Vater stets nähergestanden habe als seiner Mama. "Ich hatte das Gefühl, eine engere Bindung zu meinem Vater zu haben als zu meiner Mutter, und wir haben uns besser verstanden", gestand er offen und erklärte außerdem: "Ich habe mich damals als Kind und auch heute noch bei meinem Vater immer sehr wohlgefühlt."

Instagram / coraschumacher Cora Schumacher, TV-Bekanntheit

Instagram / davidschumacher_official Ralf und David Schumacher in Salzburg, 2020

