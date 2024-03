Nach Foto-Drama: Wer schießt Prinz Louis' Geburtstagsbild?

Prinz William (41) und Prinzessin Kate (42) sorgten zuletzt für Gesprächsstoff im Netz. Der Grund: Ein offensichtlich bearbeitetes Familienfoto der Royals. Obwohl das langsam an öffentlicher Relevanz zu verlieren scheint, könnte der Geburtstag ihres jüngsten Sprosses Prinz Louis (5) nun wieder für Tumult sorgen. Denn zu diesem will das Ehepaar wie jedes Jahr einen Schnappschuss teilen. Wie ein Insider gegenüber The Sunday Times verrät, soll das dem royalen Ehepaar jedoch Kopfzerbrechen bereiten. Denn während Kate selbst in den vergangenen Jahren die Aufnahmen ihrer Kinder geschossen hatte, sollen sie nach der jüngsten Foto-Panne noch immer "unentschlossen" über die diesjährige Fotografin sein.

Dass Kate und William die langjährige Tradition trotz der Kontroverse um den Photoshop-Fail nicht brechen wollen, soll einen ganz bestimmten Grund haben – ihre Verbundenheit zur Bevölkerung. Denn obwohl noch Ungewissheit über die Person, die am Ende hinter der Kamera stehen wird, herrscht, sollen die zahlreichen Fans des Königshauses auch in diesem Jahr keinesfalls auf das Porträt des kleinen Royals verzichten. "Sie schätzen die Liebe und Zuneigung der Öffentlichkeit für ihre Kinder und wissen, dass es ein öffentliches Verlangen gibt, sie an ihren Geburtstagen zu sehen", erklärt die Quelle dazu weiter gegenüber der britischen Zeitung. Also bleibt noch abzuwarten, welchen Schnappschuss der Prinz und die Prinzessin von Wales zu Ehren des sechsten Geburtstages des kleinen Louis veröffentlichen werden.

Erst vor wenigen Tagen wurde die dreifache Mutter bei einem inzwischen seltenen Auftritt in der Öffentlichkeit gesichtet. In der Nähe ihres Anwesens, dem Adelaide Cottage in Windsor, beobachteten Anwohner die 42-Jährige dabei, wie sie in einen Bauernladen spazierte. Wie Schaulustige gegenüber The Sun berichteten, habe sie dabei "glücklich, entspannt und gesund" ausgesehen und damit jeglichen Sorgen rund um ihre Genesung nach ihrer vergangenen Bauch-OP entgegengewirkt.

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William mit ihren Kindern, September 2022

Getty Images Prinzessin Kate, 2023

