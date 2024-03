Nach Foto-Fail: Prinzessin Kate wurde erneut gesichtet!

Prinzessin Kate (42) zeigt endlich ihr Gesicht. Seit Wochen sorgt die Abwesenheit der Frau von Prinz (39) William für Wirbel im Netz. Nach ihrer Operation im Januar zog sie sich nämlich zurück und vermied seither die Kameras. Nun gibt es endlich Neues von den Royals – Kate wurde beim Einkaufen gesichtet! Unweit von ihrem Anwesen Adelaide Cottage in Windsor spazierte sie in ihren liebsten Bauernladen und wurde dort von den Anwohnern gesichtet, wie The Sun berichtet. Schaulustige erklären, dass die dreifache Mutter "glücklich, entspannt und gesund" aussah – ihre Genesung scheint also gut voranzuschreiten.

Tatsächlich ist ihr Shopping-Trip nicht die einzige Sichtung der Prinzessin. Den Vormittag verbrachten Kate und William gestern damit, ihre Kids George (10), Charlotte (8) und Louis (5) bei einem Sport-Event zu unterstützen. Auch das berichten die Anwohner. Diese ersten kleinen Auftritte könnten eine Art Vorbereitung für die Gattin des Thronfolgers sein, bevor sie sich bald wieder ganz in die Öffentlichkeit zurück wagt. Zu Ostern soll es endlich so weit sein, jedoch ist aktuell noch unklar, ob sie bereits zur Ostermesse anwesend sein wird oder ob sie nach den Feierlichkeiten zu ihrem normalen Tagesablauf zurückkehren wird.

Ob diese Sichtungen ausreichen, um den wilden Gerüchten um Kates Gesundheitszustand den Riegel vorzuschieben? Spätestens seit dem manipulierten Foto, welches der Kensington Palast veröffentlichte, brodelte es in der Gerüchteküche gewaltig. Fans vermuteten das Schlimmste – selbst Prinz Harry soll besorgt um seine Schwägerin gewesen sein.

Getty Images Prinzessin Kate, Oktober 2023

Instagram / princeandprincessofwales Prinz Louis, Prinzessin Kate, Prinz George und Prinzessin Charlotte, 2024

