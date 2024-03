NFL-Star Brock Purdy total verliebt in den Flitterwochen!

Brock Purdy (24) und seine Jenna verbringen ihre Flitterwochen im Paradies. Nach ihrer Hochzeit zieht es den Sportler und seine Liebste in einen Urlaub auf den idyllischen Turks- und Caicosinseln. Auf Instagram gibt Jenna den Fans jetzt ein paar süße Eindrücke in ihren Honeymoon. So teilt sie unter anderem ein Bild, auf dem die beiden sich von türkisfarbenen Wasser umgeben, innig umarmen und dabei glücklich in die Kamera strahlen. Auch zeigt sie den Quarterback der San Francisco 49ers in Badehose im Wasser stehen und stolz einen frisch geangelten Fisch hochhalten. "Flitterwochen mit meinem Mann", schwärmt Jenna in der Bildbeschreibung.

Vor den Altar ging es für Brock und Jenna bereits Anfang März. People veröffentlichte die ersten Bilder der Traumhochzeit. Während der NFL-Star einen eleganten schwarzen Smoking trug, wählte seine Gattin ein schlichtes Kleid mit langer Schleppe. Gefeiert wurde wohl im Ort Des Moines im US-Bundesstaat Iowa. Im Netz machte die Braut ihrem frisch Angetrauten zusätzlich eine süße Liebeserklärung: "Der beste Tag unseres Lebens. Ich darf meinen besten Freund ab jetzt und für immer meinen Ehemann nennen." Brock reagierte mit einem "Ich liebe dich, Mrs Purdy" auf ihre liebevollen Worte.

Die Hochzeit kam für den 24-Jährigen sicher gerade rechtzeitig, denn nur wenige Wochen davor hatte er eine herbe Niederlage einstecken müssen. Im Super Bowl LVIII hatten seine 49ers den Titelverteidigern der Kansas City Chiefs gegenüber gestanden. Die beiden Teams hatten sich auf dem Spielfeld in Las Vegas einen echten Krimi geliefert. Doch am Ende hatten die Chiefs die Nase ein wenig weiter vorn: Mit einem Endstand von 25:22 hatten sie den Sieg zum zweiten Mal in Folge eingefahren.

Instagram / jennapurdyy Brock Purdy, NFL-Star

Getty Images Brock Purdy beim Super Bowl LVIII, 2024

