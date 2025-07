NFL-Star Brock Purdy begrüßt sein erstes Kind auf der Welt

Brock Purdy (25) hat allen Grund zur Freude, denn der NFL-Star ist Papa geworden! Gemeinsam mit seiner Ehefrau Jenna Purdy verkündet er die süße Nachricht auf Instagram. Zum ersten Mal dürfen sich die beiden über das Elternsein freuen. Ihre Freude zeigen sie in Form eines entzückenden Schwarz-Weiß-Fotos ihres neugeborenen Babys. Dazu schreibt das Paar: "Millie Joleen Purdy. Das Leben wurde gerade um einiges süßer." Die Botschaft über die Geburt eines gesunden Mädchens sorgt in den sozialen Netzwerken schnell für Begeisterung bei den Fans.

Die fröhlichen Kommentare lassen nicht lange auf sich warten. "Das ist wunderbar. Herzlichen Glückwunsch, Mama und Papa", schreibt ein Follower unter den Beitrag. Andere zeigen sich überrascht: "Oh mein Gott, ich wusste gar nicht, dass ihr ein Kind erwartet, Glückwunsch!" Dennoch ist die Freude überall groß und viele beglückwünschen die frischgebackenen Eltern. Mit der Geburt seiner Tochter beginnt jetzt wohl ein völlig neues Kapitel, das den Sportler sicherlich auch privat richtig auf Trab halten wird.

Schon im vergangenen Jahr hatte das Paar einen weiteren Meilenstein gefeiert. Damals gaben sich die beiden das Jawort und hielten diesen besonderen Tag in emotionalen Fotos fest. Jenna war in einem eleganten weißen Kleid mit Schleier zu sehen, während der Sportler einen klassischen schwarzen Anzug trug. Der Eyecatcher war eine weiße Rose, die sich der NFL-Star an sein Outfit steckte. Geheiratet wurde in Des Moines im US-Bundesstaat Iowa, wie People berichtete.

Anzeige Anzeige

Getty Images Brock Purdy, NFL-Quarterback, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / jennapurdyy NFL-Quarterback Brock Purdy und seine Frau Jenna im März 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Jenna und Brock Purdy beim Super Bowl 2024

Anzeige