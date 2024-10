Diese zwölf Stars sind die attraktivsten NFL-Quarterbacks

Diese NFL-Quarterbacks sind nicht nur sportlich auf höchstem Niveau, sondern haben auch das gewisse Etwas. Laut People gehören sie zu den aufreizendsten Spielmachern – sie punkten sowohl auf dem Spielfeld als auch abseits mit ihrem Look und Charisma. Auf der Liste der attraktivsten NFL-Stars der Liga darf natürlich Joe Burrow (27), der Quarterback der Cincinnati Bengals, nicht fehlen. Sein Aussehen, das an einen Disney-Prinzen erinnert, komplettierte er kürzlich mit blondierten Haarspitzen. Nun zieht er seine Fans noch mehr in den Bann.

Dak Prescott (31), der Quarterback der Dallas Cowboys, fällt besonders durch seinen muskulösen Körperbau auf, den er mit zahlreichen Tattoos betont. Ähnlich beeindruckt Justin Herbert (26) von den L.A. Chargers. Er punktet mit einer Kombination aus sportlicher Power und markanten blonden Locken. Derek Carr, Spielmacher der New Orleans Saints, sticht vor allem durch seine strahlend blauen Augen heraus, die fast schon künstlich wirken, was zu Gerüchten führte, er trage Eyeliner. Dagegen setzt Josh Allen (28) von den Buffalo Bills auf modische Akzente und bewies sein Gespür für Stil mit einem Auftritt bei der Pariser Fashion Week zusammen mit seiner Freundin Hailee Steinfeld (27).

Russell Wilson (35), der seit dieser Saison für die Pittsburgh Steelers spielt, zeigt sich vor allem als fürsorglicher Familienvater. Seit seiner Hochzeit mit Sängerin Ciara (39) im Jahr 2016 präsentiert er sich als stolzer Vater von vier Kindern. Caleb Williams, der junge Star-Quarterback der Chicago Bears, beeindruckt hingegen durch seinen außergewöhnlichen Stil. Er experimentiert regelmäßig mit bunt lackierten Nägeln, die er als Ausdruck seiner kreativen Seite sieht. Jalen Hurts von den Philadelphia Eagles dagegen verbindet sportliches Talent mit sozialem Engagement. Der Allrounder nutzt seine Bekanntheit für wohltätige Zwecke und machte 2023 sogar einen Master-Abschluss.

Der dreifache Super-Bowl-Champion Patrick Mahomes (29) von den Kansas City Chiefs darf natürlich nicht fehlen. Er strahlt eine natürliche, selbstbewusste Coolness aus, die ihn zu einem der beliebtesten Gesichter der Liga macht. Jordan Love von den Green Bay Packers hingegen ist noch neu in der Liga, bewies aber bereits seine Großherzigkeit, als er einer Anhängerin half, ihr Auto aus einer Schneewehe zu befreien. Und dann wäre da noch Joe Flacco von den Indianapolis Colts, der mit seinen 17 Jahren NFL-Erfahrung zeigt, dass auch ein Hauch von Reife äußerst anziehend sein kann. Zusammen mit Brock Purdy (24) von den San Francisco 49ers, der mit seinem einnehmenden Lächeln Fanherzen schwach werden lässt, macht er die Liste der attraktivsten Quarterbacks komplett.

